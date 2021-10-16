آرمان امام زمان (عج) ادامه آرمان امیرالمؤمنین (ع) است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر نماینده ولی فقیه در استان قزوین آیت‌الله عبدالکریم عابدینی در جلسه اخلاق پرسنل سپاه صاحب الامر (عج) با اشاره به تلاش‌های پاسداران سپاه استان در مرزبانی از مرزهای شمال غرب کشور، اظهار کرد: موفقیت‌های شما در دوران حضورتان در شمال غرب کشور را تبریک و خدا قوت می‌گویم و خوشحالیم این مأموریت را با سربلندی انجام دادید.

وی با تسلیت شهادت امام حسن عسکری (ع) تصریح کرد: امام حسن عسکری (ع) درباره اینکه یک مؤمن خدا را چگونه باید بشناسد، می‌فرمایند الله کسی است که نه تنها مسلمانان و انسان‌ها بلکه هر مخلوقی خود را محتاج خدا می‌بینند چرا که همه بی اثر هستند و آن کسی که در عالم هستی اثرگذار است، خداوند است و اگر با خدا همراه باشیم، دل‌هایمان را راهنمایی و هدایت می‌کند.

امام جمعه قزوین ادامه داد: درباره امامت و ولایت حضرت فرمودند، بعد از من امام شما فرزند من است و هر کسی بمیرد و این فرزند من را نشناسد، مرگ او مرگ دوران جاهلیت است. آگاه باشید این فرزند من غیبتی طولانی دارد، به گونه‌ای که آدم‌های جاهل و ناآگاه حیرت می‌کنند چرا که جهل دارند با وجود اینکه ممکن است شیعه هم باشند.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین با بیان اینکه تعیین زمان برای ظهور، قابل پذیرش نیست، گفت: زمانی که امام زمان (عج) خروج می‌کنند، کار نیمه تمام امیرالمؤمنین (ع) را به پایان می‌رسانند و همان گونه که امام حسین (ع) فرمودند برای اصلاح امور جدشان بود، حضرت حجت (عج) نیز همین هدف را دنبال می‌کنند.

وی افزود: امروز فتنه‌ها نسبت به زمان امام حسین (ع) بسیار گسترده‌تر شده است و امروز بیشتر به اصلاح نیاز داریم و عالم به جایی می‌رسد که امام زمان (عج) ظهور می‌کند و امام حسن عسکری (ع) می‌فرمایند من از همین الان پرچم‌های سفید را می‌بینم که در نجفِ کوفه برافراشته شده است.