احداث زائرسرا در بقعه امامزاده یوسف (ع) طالقان

حجت‌الاسلام‌والمسلمین نصرالله رزاقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهرستان طالقان یک منطقه گردشگری تفریحی و دارای اماکن زیارتی است که اکثر آنها در روستاها واقع شده‌اند.

وی بیان کرد: بر این اساس با همت خیرین نیک‌اندیش ساخت زائرسرا در امامزاده یوسف (ع) روستای وِشته که از نوادگان امام موسی کاظم (ع) هستند در دستور اداره اوقاف و امور خیریه این شهرستان قرار گرفت.

رئیس اوقاف و امور خیریه شهرستان طالقان با بیان اینکه عملیات اجرایی ساخت زائرسرای امامزاده یوسف (ع) آغاز شد، تصریح کرد: در هفته آتی سقف اول و دوم زائرسرا احداث می‌شود و تقریباً ۴۰ درصد کار انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه برای رفاه حال زائران ۲۲ سوئیت در امامزاده یوسف (ع) احداث می‌شود، خاطرنشان کرد: بر این اساس ۶ میلیارد تومان اعتبار برای ساخت زائرسرا پیش‌بینی‌شده که توسط خیرین تأمین می‌شود.

رزاقی با اشاره به اقدامات اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان طالقان به منظور بازسازی و توسعه امامزادگان این شهرستان گفت: عملیات بازسازی امامزاده هارون (ع) روستای جوستان در ایام مبارک ربیع‌الاول آغاز خواهیم کرد.

وی با اشاره به برنامه‌های اوقاف شهرستان طالقان در ایام دهه وقف، اظهار کرد: برپایی ایستگاه صلواتی، پخت غذای گرم برای نیازمندان، سرکشی از خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران و دیدار با مسئولین منطقه در دهه وقف انجام شد.

رئیس اوقاف و امور خیریه شهرستان طالقان با بیان اینکه تاکنون ۱۷ مرحله رزمایش کمک مؤمنانه در این شهرستان برگزار شده، متذکر شد: در ایام دهه وقف با همت خیرین نیک‌اندیش ۶۰۰ بسته معیشتی بین افراد کم برخوردار شهرستان توزیع شد.