۳۰ برنامه فرهنگی طی هفته وحدت در گلستان برگزار می شود

حجت‌الاسلام احمد کوثری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: به مناسبت ولادت پیامبر و آغاز هفته وحدت از ۲۵ مهر تا ۲۲ آبان ستاد بزرگداشت هفته وحدت با محوریت مرکز اسلامی گلستان و تبلیغات اسلامی استان برنامه های متنوعی را تدارک دیده است.

مسئول مرکز فرهنگی تبلیغی ادیان و مذاهب تبلیغات اسلامی گلستان افزود: بیش از ۳۰ برنامه بزرگ و جشن را در غرب و شرق استان برنامه‌ریزی کرده‌ایم که در تمامی شهرهای استان اجرا خواهد شد.

وی توضیح داد: اولین بار است که این برنامه‌ها به صورت منسجم و با این وسعت در گلستان اجرا می‌شود.

کوثری گفت: نشست هم اندیشی علمای شیعه و اهل سنت، برگزاری جشن‌های مولودی خوانی در مدارس حوزه‌های علمیه اهل سنت، نشست بصیرتی در حوزه های علمیه اهل سنت و حوزه‌های شیعه، نشست بصیرتی در دانشگاه‌ها و جشن های ولادت پیامبر در مساجد از جمله برنامه‌های پیش‌بینی شده در این هفته است.

مسئول مرکز فرهنگی تبلیغی ادیان و مذاهب تبلیغات اسلامی گلستان ادامه داد: امیدواریم با برگزاری چنین جشن‌هایی شاهد عملی شدن بیش از پیش سیره پیامبر (ص) و وحدت و تقریب بین مذاهب اسلامی در استان باشیم.

وی اضافه کرد: برگزاری برنامه های بصیرتی و گفتگو محور گامی به سوی وحدت اسلامی بوده و گلستان به عنوان نگینی در مناطق تلفیقی کشور کار خود را ادامه خواهد داد.