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۲۶ مهر ۱۴۰۰، ۱۰:۵۰

وزارت خارجه جمهوری آذربایجان؛

بایراموف و آل ثانی دیدار کردند

بایراموف و آل ثانی دیدار کردند

وزیر خارجه قطر طی سفری رسمی به جمهوری آذربایجان با همتای خود در این کشور دیدار کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آپا، وزارت خارجه جمهوری آذربایجان با انتشار پیامی توییتری اعلام کرد که «جیحون بایراموف» وزیر خارجه این کشور با «محمد بن عبدالرحمان آل ثانی» همتای قطری خود دیدار کرده است.

در این توئیت آمده است: جیحون بایراموف به محمد بن عبدالرحمان آل ثانی معاون نخست وزیر و وزیر خارجه قطر در دیدار رسمی اش از جمهوری آذربایجان، خوشامد می گوید.

جزئیاتی از این دیدار و گفتگوهای دو طرف منتشر نشده است.

پیشتر نیز وزیر خارجه قطر گفتگویی تلفنی با همتای آمریکایی خود داشت که جزئیات آن گفتگو نیز منتشر نشد.

کد مطلب 5330293

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