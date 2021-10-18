تولیدکنندگان بزرگ افزایش قیمت نداشته اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، اکبر پازوکی رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با اشاره به اینکه برخی تولیدکنندگان کوچک و نامعتبر که نقش تأثیر گذاری در تأمین کالای موجود در بازار ندارند، در برخی محصولات خود افزایش قیمت داشته اند افزود: برخی از تولیدکنندگان یخچال، یخچال فریزر و اجاق گاز ۵ تا ۱۰ درصد قیمت محصولات خود را افزایش داده اند که این رویه گران فروشی محسوب می‌شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تاکید کرد: گران فروشی و افزایش غیر قانونی قیمت لوازم خانگی برخی از تولید کنندگان این کالا برای ایجاد التهاب و تشویق مردم به خرید این محصولات است.

وی گفت: البته افزایش قیمت در تولیدات اجاق گاز به دلیل وارداتی بودن مواد اولیه، بالا رفتن قیمت ورق استیل، هزینه حمل و نقل و هزینه‌های گمرک است.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با تاکید بر اینکه تولیدکنندگان لوازم خانگی برای تولید کالا، قدرت خرید مردم را در نظر بگیرند افزود: برخی از تولیدکنندگان معتبر و بزرگ لوازم خانگی که سهم بیشتری از بازار دارند اقدامی در افزایش قیمت نداشتند.

پازوکی گفت: مردم برای گزارش گرانفروشی می‌توانند به شماره ۱۲۴ سازمان حمایت و یا ۶۶۷۱۷۵۴۸ اتحادیه لوازم خانگی تماس بگیرند.