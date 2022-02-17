اقدامات وزارت صمت برای کنترل بازار لوازم خانگی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، «محمد وصالی قمصری» با بیان اینکه پیش از تحریم‌ها، ۷۰ درصد بازار لوازم خانگی در اختیار برندهای کره‌ای بود، افزود: از سال ۹۷ تا سال ۹۹ با حمایت‌هایی که از صنعت لوازم خانگی شد، تولید ۸.۵ میلیون دستگاه در سال به ۱۵.۵ میلیون دستگاه رسید که به این ترتیب ۸۰ درصد افزایش تولید داشتیم.

مدیر کل دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صنعت ادامه داد: شاید آن زمان، روزهایی بود که باید با کد ملی برای یک محصول لوازم خانگی ثبت نام می‌شد و ممکن بود اتفاقات خیلی بدی بیفتد که مهار شد.

وصالی افزود: اشتغال این صنعت ۳۰۰ هزار نفر، گردش مالی آن ۶ میلیارد دلار و واحدهای فعال ما حدود ۵۰۰ واحد است که البته تا ۸۰۰ واحد تولیدی، ظرفیت خالی داریم.

وی با اشاره به افزایش ۱۰۰ تا ۱۲۰ درصدی برخی از محصولات از جمله یخچال ساید و دو قلو، اذعان داشت: در مورد لباس‌شویی تولید بالاتر بود و خوشبختانه افزایش قیمت بالایی را نداشتیم و این افزایش زیر ۲۰ تا ۳۰ درصد در سال بوده است.

مدیر کل دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صمت تصریح کرد: مواد اولیه واحدهای تولیدی کشور در این دو سال با توجه به تغییرات نرخ ارز، به طور میانگین حدود ۶۰ درصد افزایش داشته است؛ به عنوان نمونه قیمت جهانی ماژول تلویزیون ۳۰ درصد، کمپرسور یخچال ۲۰ درصد و ورق‌های رنگی، پیش رنگ، ورق سرد مورد استفاده در بدنه اجاق گاز و لباسشویی، از سال ۹۷ به صورت میانگین حدود ۶۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.

وی ادامه داد: اتفاقی که افتاده این است که از هفته دوم، سوم دی ماه برخی از واحدهای تولیدی بسته به روالی که هرسال داشتند بین ۱۲ تا ۱۳ درصد افزایش قیمت دادند.

مدیر کل دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صنعت در پاسخ به این پرسش که آیا مردم می‌توانند انتظار داشته باشند این قیمت با ثبات باشد و یا کاهش پیدا کند، گفت: مردم باید از ما توقع داشته باشند که این اتفاق بیفتد؛ با پیگیری‌های مجموعه ما حدود پنج برند بلافاصله کاهش قیمت دادند.

وصالی همچنین درباره اینکه آیا این واحدهای تولیدی بابت افزایش قیمتی که داشتند مورد بازخواست قرار نخواهند گرفت، اظهار داشت: سامانه هوشمند ثبت سفارش ما، ارتباط مستقیمی با رضایت مشتری و اتفاقاتی که افتاده است دارد و قطعاً در تأمین مواد اولیه، تأمین ارز و ثبت سفارش‌ها آنها تأثیر گذار خواهد بود ضمن آنکه تخلفات واحدهای تولیدی از طریق سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده و تعزیرات نیز پیگری می‌شود.

وی با اعلام اینکه برندهای متخلف به مسیر همکاری برگشتند، گفت: برندهایی که با ما همکاری نکردند شاید دو تا سه برند، بیشتر نباشند که البته محصول کالای منتخب (یخچال، ماشین لباسشویی، تلویزیون و اجاق گاز) ما هم نیستند.

مدیر کل دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صمت در رابطه با کیفیت محصولات لوازم خانگی تولیدی هم گفت: از ۱۰۰ درصد واحدهای تولیدی، کیفیت ۵۰ تا ۶۰ درصد واحدهای تولیدی خوب است و حتی صادرات معکوس می‌شود؛ مردم بدانند محصول ایرانی به خارج از مرزهای اطراف می‌رود و برچسب خارجی یا کره‌ای می‌خورد و دوباره به داخل کشور بر می‌گردد و مردم به تصور کالای خارجی آن را خریداری می‌کنند.