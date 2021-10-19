وارد مرحله حذف و اصلاح مفاد طرح حمایت از کاربران نشده ایم

لطف الله سیاهکلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه عصر امروز سه شنبه دومین جلسه کمیسیون مشترک بررسی طرح «حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی» برگزار می‌شود، اظهار داشت: در این جلسه قرار است پس از تعیین نحوه اداره کمیسیون مطابق با آئین نامه داخلی، کلیات طرح مورد بررسی اعضا قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه هنوز هیچ بخشی از طرح «حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی» بررسی و تصویب نشده است، افزود: باید روند بررسی کلیات و تصویب آن در کمیسیون طی شود و پس از آن وارد بررسی مفاد و جزئیات طرح خواهیم شد.

سخنگوی کمیسیون مشترک طرح «حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی» خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از نمایندگان پیشنهاداتی برای اصلاح بندهای مختلف داشته باشند؛ در صورتی که بررسی جزئیات طرح آغاز شد می‌توان به این پیشنهادات ورود کرد و حذف و اصلاح مفاد را در صورت موافقت اعضا داشته باشیم.

سیاهکلی تاکید کرد: تفکر غالب در میان اعضای کمیسیون بررسی طرح «حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی» این است که بنا بر محدودسازی وجود ندارد و تلاش برای تصویب این طرح در جهت قانونمندی فضای مجازی و حفظ حقوق کاربران است.

به گزارش مهر، آخرین نسخه ارائه شده طرح «حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی» مربوط به ۲۶ تیرماه بوده که نمایندگان در صحن علنی مجلس، به بررسی آن طبق اصل ۸۵ قانون اساسی رأی دادند و این نسخه مبنای بررسی در کمیسیون مشترک این طرح قرار دارد اما با این حال گفته می‌شود که برخی از اعضای این کمیسیون، درخواست ایجاد تغییراتی در مفاد این پیش نویس دارند.

امروز یک عضو کمیسیون مشترک «طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی» در گفتگویی عنوان کرده که در نظر داریم تغییرات اساسی در طرح اولیه ایجاد کنیم و موضوعاتی از قبیل محدودسازی و کاهش پهنای باند را کاملاً از مدار بررسی‌های خود خارج کنیم.