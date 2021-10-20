رحیمی: آزادکاران ما بهترین نتایج را در لیگ رقم خواهند زد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رحیمی قهرمان کشتی آزاد جهان درباره وضعیت تیم مقاومت بسیج کشور در آستانه پیکارهای لیگ برتر گفت: تیمی که در لیگ برتر شرکت می‌کند را کشتی‌گیران پشت خط مانده‌، جوان و آینده دار تشکیل می‌دهند و ما با همین هدف در لیگ برتر حضور داریم.

وی تصریح کرد: به نفرات تیم کاملاً اعتقاد و اعتماد داریم و به همین منظور نیز مقابل حریفان تیم دست و پا بسته و از پیش بازنده‌ای نخواهیم بود.

نفر سوم بازی‌های المپیک ریو با اشاره به رقابت انتخابی برای شناخت بهترین نفرات عنوان کرد: علی رغم آنکه ما با کشتی گیران قرارداد مالی نداریم اما با استقبال زیادی از سوی جوانان مستعد و آینده دار مواجه شدیم و به همین دلیل هم برای رعایت عدالت مسابقه انتخابی را در اوزان مختلف برگزار کردیم.

وی تاکید کرد: اردوی تیم مقاومت چند روزی است که آغاز شده و تمام اعضای تیم از کشتی گیران گرفته تا کادر فنی و مسئولان هم قسم شدیم علاوه بر رسالت‌مان که همانا پشتوانه سازی است برای رقم زدن بهترین نتیجه وارد مسابقات شویم.

طبق برنامه اعلام‌شده مسابقات لیگ برتر کشتی آزاد از ۳ آبان ماه با برگزاری مسابقات گروه "د" در تبریز آغاز می‌شود. همچنین طی روزهای ۴، ۵ و ۷ آبان ماه نیز مسابقات دور رفت سه گروه دیگر در استان‌های خراسان رضوی، مازندران و البرز برگزار خواهد شد.

رقابت‌های لیگ برتر کشتی آزاد با حضور ۱۴ تیم در ۲ گروه ۴ تیمی و ۲ گروه ۳ تیمی به شرح زیر برگزار خواهد شد:

گروه الف: سهند ارس- آکادمی کشتی نادری خادم و هیأت کشتی لرستان

گروه ب: صنایع مازندران - ستارگان ساری- خراسان جنوبی و مقاومت تهران

گروه ج: دانشگاه آزاد اسلامی- شهید صدرزاده- فرم دمای اراک و جوانان البرز

گروه د: فولادین ذوب آمل- پاس ناجا و آلومینیوم حکمتی