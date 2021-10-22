به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حوزه ارتباطات شورای عالی قرآن، محمدتقی میرزاجانی، معاون اجرایی شورای عالی قرآن گفت: در یک همکاری مشترک بین صدا و سیمای استان چهارمحال و بختیاری و شورای عالی قرآن، ضبط تلاوت‌های تصویری از قاریان ممتاز این استان، ۲۶ و ۲۷ مهرماه در محل مسجد جامع شهرکرد انجام شد.

میرزاجانی ادامه داد: در هفته‌های گذشته، پس از برنامه‌ریزی‌های انجام شده در تعامل با صدا و سیمای استان و توجیه و آموزش‌های تخصصی که با مشارکت قاریان محترم به صورت غیرحضوری صورت گرفت، مقدمات تولید این تلاوت‌ها فراهم شد.

وی ضمن قدردانی از مساعدت‌های مدیرکل مرکز، معاون سیما، مدیرتولید، مدیر رفاه، تهیه‌کننده و کارگردان برنامه، همچنین تلاش‌های حوزه نظارت و حوزه تولید شورای عالی قرآن گفت: بالغ بر ۵۰ تلاوت و اذانی که تولید شده، پس از طی مراحل تدوین و نظارت، به زودی در اوقات اذانگاهی شبکه استانی جهان‌بین پخش خواهد شد.

میرزاجانی افزود: به منظور تقویت این حرکت مبارک، هیأتی متشکل از مهدی تیموری مدیر تولید و سیدمحمد کرمانی کارشناس تولید شورای عالی قرآن به شهرکرد اعزام شدند تا ضمن نظارت بر فرآیند تولید، طی جلسه‌ای با یوسف افشاری‌نیا مدیرکل صدا و سیمای استان، نسبت به توسعه تعاملات بین شورای عالی قرآن و صدا و سیمای چهارمحال و بختیاری، همچنین استمرار تولیدات قرآنی، رایزنی و هماهنگی لازم انجام شود.

معاون اجرایی شورای عالی قرآن با بیان این که پخش تلاوت قاریان ممتاز بومی از شبکه‌های استانی، همواره از سوی جامعه قاریان و عموم مردم قرآن دوست استان‌ها مورد درخواست بوده است اظهار امیدواری کرد: با پشتیبانی بیش از پیش رسانه ملی و مراکز صدا و سیما، مشارکت نهادهای ذی‌ربط در استان‌ها و با همت مضاعف جامعه قرآنی، شاهد شتاب بیشتر این گونه تولیدات در سراسر کشور باشیم.