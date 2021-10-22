افت دلار قیمت جهانی طلا را بالا برد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، قیمت جهانی طلا در معاملات امروز، جمعه، در حالی رشد کرد که ارزش دلار در مقابل ارزهای مهم جهان پایین آمد.

قیمت خرید نقدی هر اونس طلا در بورس لندن، اسپات‌گلد، تا ساعت ۱۰:۰۸ به وقت تهران، ۰.۴۲ درصد رشد کرد و به ۱٫۷۹۰.۲۷ دلار رسید.

قیمت پیش‌خرید هر اونس طلای آمریکا هم تا این لحظه با رشدی ۰.۵۲ درصدی به ۱٫۷۹۱.۲۰ دلار رسید.

قیمت طلا در حالی در معاملات امروز رشد کرد که افت ارزش دلار باعث شد تأثیر رشد سود اوراق قرضه و نگرانی از آغاز کاهش کمک‌های پولی بانک مرکزی آمریکا، بر بازارهای طلا کاهش یابد.

با پایین آمدن ارزش دلار در مقابل ارزهای دیگر قیمت خرید طلا برای دارندگان ارزهای غیر دلاری ارزان‌تر تمام شده و تقاضا برای خرید آن بالا می‌رود که این افزایش تقاضا منجر به تقویت قیمت طلا در بازار می‌شود.

در صورتی که معاملات امروز به همین صورت تا نیمه شب ادامه داشته باشد دومین رشد هفتگی متوالی قیمت طلا به ثبت خواهد رسید.

فدرال‌رزرو آمریکا در طول سال‌های اخیر و به ویژه در بحران پاندمی کرونا اوراق قرضه را از بازارهای مالی خریداری کرده و به بازارها دلار تزریق کرده است. میزان دارایی اوراق قرضه فدرال‌رزرو در حال حاضر به ۸ تریلیون دلار رسیده و این بانک به دنبال این است که در سال‌های آینده ذخیره این اوراق را کاهش دهد.