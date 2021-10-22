ثمره حضور آمریکا در افغانستان ناامنی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله حسینی بوشهری در خطبه‌های نماز جمعه ۳۰ مهر ۱۴۰۰ که در مصلی قدس قم برگزار شد، با اشاره به آیه قرآن که می‌فرماید: بهشت ما برای کسانی است که اهل تقوا و پرهیز از گناه باشند، گفت: شرط ورود به بهشت پرهیز از گناه و داشتن روح خداترسی است.

امام‌جمعه قم، درباره آسیب‌های بندگی و عبودیت افزود: یکی از مشکلاتی که سر راه بندگی قرار می‌گیرد، سستی و تنبلی است که افراد نشاط و شادابی لازم برای عبادت را ندارد و کاهلی می‌کنند.

وی با بیان اینکه هر چیزی در این عالم علت دارد و علت این سستی‌ها به انسان برمی‌گردد، تصریح کرد: گاهی سهل‌انگاری از ویژگی‌های شخصیتی فرد است؛ اما مهم‌ترین عامل محیط خانواده است؛ زیرا اولین محیطی که فرزندان در آن قرار می‌گیرند خانواده است.

رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه اگر والدین در انجام عبادت و یا تربیت دچار سستی باشند این سستی در فرزند هم ایجاد می‌شود، افزود: برخی هنجارشکنی‌هایی که در سطح شهر دیده می‌شود نشان دهنده بی‌خیالی والدین در این موضوع و یا بی‌توجهی به تربیت فرزندان است.

آیت‌الله حسینی بوشهری ادامه داد: اگر در جامعه‌ای فقر و نداری حاکم شود می‌تواند باعث سستی در عبادت شود؛ زیرا افراد دل‌مشغولی‌شان زندگی است و صبورانه با مشکلات برخورد نمی‌کنند؛ مثلاً افراد بعد از اینکه با مشکلات مواجه می‌شوند دیگر به مسجد نمی‌روند.

وی با تأکید بر اینکه پیامبر اسلام (ص) چند سال در شعب ابی‌طالب با تحریم‌های اقتصادی مواجه بودند و با این کار درس تحمل صبر دادند، بیان کرد: وظیفه مسئولین تنظیم بازار و رفع مشکلات اقتصادی مردم است تا بهانه‌ای برای دوری از دین و مجلس‌های مذهبی نشود.

خطیب نماز جمعه قم ادامه داد: حضرت علی (ع) می‌فرماید، فقر باعث سستی ایمان و یقین، ایجاد نقیصه در تدبیر، پرخاشگری و کنار رفتن حجب حیا می‌شود به همین خاطر از فقر در جامعه به خدا پناه می‌بریم.

استاد سطوح عالی حوزه علمیه همچنین گفت: ظرفیت و امکانات کشور کم نیست؛ اما به دلیل نبود نظارت‌های لازم به مردم خیانت شده است و مردم را نسبت به نظام و اسلام بدبین کرده است و باید کاری کرد که اعتمادسوزی به اعتمادسازی تبدیل شود.

آیت‌الله حسینی بوشهری در خطبه دوم در رابطه با هفته وحدت عنوان کرد: فلسفه این هفته با محوریت پیامبر (ص) این است که جامعه اسلامی خودشان را بشناسند و بر مشترکاتشان تأکید کنند تا چشم طمع دشمنانی که نگاه بدبینانه به خاک سرزمین‌های اسلامی دارند را کور کنند.

وی ادامه داد: هفته وحدت دارای پشتوانه قرآنی است که خطاب به جامعه امت اسلامی می‌گوید به ریسمان الهی چنگ بزنید و متفرق نشوید که این یعنی نگویید که اهل کدام کشور، نژاد و مذهب هستید.

خطیب نماز جمعه قم با اشاره به اینکه اتفاقات ولادت پیامبر (ص) مانند شکستن طاق کس را، فروریختن بت‌ها و…، نشان دهنده این بود که جهان باید منتظر اتفاقی ویژه باشد، بیان کرد: این رخ دادها نوید داد که بت‌پرستی، ظلم و ستم باید از جامعه رخت ببندد و به جای آن باید عدالت و توحید حاکم شود.

آیت‌الله حسینی بوشهری درباره افغانستان تصریح کرد: ۲۰ سال آمریکایی‌ها با دو هدف ایجاد امنیت و ایجاد رفاه و فراوانی نعمت به افغانستان آمدند؛ اما بعد از ۲۰ سال مفتضحانه رفتند.

وی ادامه داد: ثمره حضور آمریکایی ناامنی بود و اکنون هم که رفتند برای خود جانشین تعیین کردند و دست پخت خودشان را در آنجا تقویت کردند و دو هفته نماز جمعه شیعیان را به خون بستند.

آیت‌الله حسینی بوشهری خطاب به کسانی که ادعای حاکمیت در افغانستان دارند گفت: امنیت باید برای همه فراهم شود و کسانی که این ناامنی را ایجاد کردند باید مجازات شوند و مجازات به اطلاع عموم جهان برسد تا مردم مطمئن شوند، شما می‌خواهید برای همه مردم افغانستان امنیت ایجاد کنید.

وی افزود: مرزهای ما باید امن شود و همچنین حاضر نیستیم خون هیچ بی‌گناهی اعم از شیعه و سنی در افغانستان ریخته شود، اما نباید شیعه بی‌پناه بماند.

خطیب نماز جمعه قم، ادامه داد: باید حکومت فراگیری که تمام ملیت‌ها و مذاهب در آن شرکت دارند، ایجاد شود تا بتوان امنیت اجرا شود.

وی در رابطه با لبنان عنوان کرد: لبنان دچار تحریم اقتصادی است و هزار درود بر سید مقاومت که توانست توطئه‌های تحریمی را نقش بر آب کند و اعلام کرد که گازوئیل و مازوت را از ایران وارد می‌کنیم و از زمانی که کشتی از ایران حرکت می‌کند جز خاک لبنان است و با این سخن کسی جرأت نزدیک شدن به این کشتی را پیدا نکرد و زمانی هم که به لبنان رسید، گفتند اول بین مسیحیان و سپس سنی‌ها تقسیم کنید و در آخر بین شیعیان تقسیم کنید.