۲۱۵ هزار واحد مسکونی غیر مقاوم در خوزستان شناسایی شده است

حسین جنتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بنیاد مسکن از سال ۱۳۸۴ کار مقاوم‌سازی و نوسازی واحدهای مسکونی را در شهرهای و روستاهای ۲۵ هزار نفر آغاز کرد و هم اکنون سالانه به‌طور متوسط حدود ۲۰۰ هزار واحد در کشور مقاوم‌سازی یا نوسازی می‌شود.

وی در ادامه اجرای طرح «هادی» را برای مقاوم‌سازی یا نوسازی واحدها لازم دانست و افزود: طرح «هادی» یک چشم انداز ۱۰ ساله برای وضعیت ساخت‌وسازها و فضای مورد نیاز برای مردم روستاهاست که توسط بنیاد مسکن تعیین می‌شود و این طرح هر یک دهه متناسب افزایش روستا و سرانه‌ای که نیاز دارد، بازنگری می‌شود.

مدیرکل بنیاد مسکن خوزستان از مقاوم‌سازی یا نوسازی همه واحدها در کشور خبر داد و بیان کرد: تا ۱۰ سال آینده یعنی تا سال ۱۴۱۰ همه واحدهای غیر مقاوم در کشور مقاوم‌سازی می‌شوند.

جنتی با اشاره به اینکه سهمیه مقاوم‌سازی یا نوسازی واحدهای هر استان متناسب با جمعیت آن استان مشخص می‌شود، تصریح کرد: در خوزستان ۲۱۵ هزار واحد غیر مقاوم شناسایی شده و تاکنون از طریق پرداخت تسهیلات نزدیک ۸۰ هزار واحد مقاوم‌سازی شد.

وی از اعطای تسهیلات مقاوم‌سازی به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان با بهره ۵ درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله به متقاضیان خبر داد و اضافه کرد: حدود ۱۳۵ هزار واحد غیر مقاوم در خوزستان وجود دارد که نیازمند مقاوم‌سازی هستند.

مدیرکل بنیاد مسکن خوزستان با تأکید بر اینکه برای تکمیل واحدها ۱۵ میلیون تومان بلاعوض به اقشار کم‌درآمد اعطا می‌شود، بیان کرد: حدود دو هزار و ۲۰۰ روستای بالای ۲۰ خانوار در استان خوزستان وجود دارد.