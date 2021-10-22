واکنش جالب رستم قاسمی به سرم زدن عزت الله ضرغامی

به گزارش خبرنگار مهر، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در واکنش به نوشته سید عزت الله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مبنی بر سرم زدنش، در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت:

«آسید عزت عزیز، امان از چشم زخم!

آنقدر شیرین زبانی و طنازی فرمودی که چشم خوردی

سِرُم تقویتی را کامل تزریق بفرمائید که باید زیر میزهای بیشتری بزنید

إن شاءالله که دیگر تنت به سِرُم پزشکان نیازمند مباد....

و چشم بد از وجود نازنینت دور باد»

گفتنی است امروز خبری مبنی بر سکته قلبی وزیر گردشگری در سفر استانی هیئت دولت به سرعین در استان اردبیل منتشر شد که ضرغامی در واکنش به این خبر در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت:

«در میان برنامه‌های فشرده ی اردبیل، یک سرم تقویتی زدم و مجدداً ساعت‌ها در سرعین با مردم بودم!

شایعه امروز خیلی خوب بود!

اجمالا فهمیدم خیلی‌ها، نگران من هستند!

امشب برای مهمانان خارجی در برج میلاد سخنرانی دارم.»