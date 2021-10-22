تکمیل سد گیوی خلخال نیازمند ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار

به گزارش خبرنگار مهر، داود شایقی عصر جمعه در جلسه شورای اداری شهرستان کوثر اظهار کرد: طرح گیوی متشکل از سد گیوی، سامانه خط انتقال و شبکه آن از سال ۸۴ شروع شده و در سال ۹۶ به اتمام رسیده که کارهای تکمیلی آن بعد از گذشت ۴ سال نیازمند تخصیص ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار است.

وی با اشاره به اهمیت اقتصادی و معیشتی سد گیوی تصریح کرد: پایاب این سد در صورت بهره برداری ۳ هزار هکتار از اراضی مردم منطقه را پوشش می‌دهد که نقش بسزایی در درآمد سرانه مردم شهرستان و بهبود معیشت آنان خواهد داشت.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان افزود: از محل ماده ۵۶ برای این سد ۲۲۶ میلیارد تومان اعتبار تأمین شده است که از این میزان ۸۰ میلیارد تومان پرداخت شده و امیدوارم با پرداخت مابقی این اعتبار شاهد پیشرفت این پروژه بسیار مهم در این منطقه باشیم.

شایقی بیان کرد: در حال حاضر ۱۰۰ میلیارد تومان برای تملک اراضی و ۱۰۰ میلیارد تومان نیز با توجه به افزایش قیمت فلزات و فولاد برای جابجایی دکل‌های فشار قوی و سایر امورات مورد نیاز است.

وی با اشاره به تورم قیمت‌ها گفت: یک زمانی هزینه این پروژه ۲۱۲ میلیارد تومان برآورد می‌شد اما با گذشت سال‌ها در حال حاضر ۷۱۰ میلیارد تومان است که امید می‌رود برای تکمیل سد گیوی علاوه بر فاینانس داخلی اعتباراتی هم تخصیص گیرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان با اشاره به اینکه تعریف پروژه‌های جدید ممنوع است، افزود: دنبال مجوزهای قانونی و صحبت با اداره راه و شهرسازی استان هستیم تا برای عملیاتی کردن جاده گیوی خلخال اقدامات لازم صورت گیرد.

شایقی همچنین از توافق دولت با تکمیل ۹ مجتمع آب رسانی خبر داد و اظهار کرد: توزیع اعتبارات در استان بر اساس شاخصه محرومیت و جمعیت صورت می‌گیرد و در این راستا از ۲۶۵ میلیارد تومان اعتبار آب رسانی استان بود که ۱۳ میلیارد تومان به شهرستان کوثر اختصاص یافته است.