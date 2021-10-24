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۲ آبان ۱۴۰۰، ۱۰:۳۱

از سوی سازمان فضایی؛

فراخوان جذب ایده در خدمات فضاپایه اعلام شد

فراخوان جذب ایده در خدمات فضاپایه اعلام شد

سازمان فضایی ایران فراخوان جذب ایده با محور خدمات فضاپایه در رویداد «ستکس» را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فضایی ایران، مجموعه رویدادهای ستکس( satex ) با هدف جذب ایده‌های نوآورانه فضایی برگزار می‌شود.

علاقمندان حوزه کسب و کارهای فضاپایه می‌توانند طرح‌ها و ایده‌های خود را با محورهای اصلی خدمات فضایی، سامانه‌های فضایی، سرریز فناوری، زیرساخت و سرگرمی تا ۱۷ آبان ماه از طریق ایمیل satex@isa.ir به سازمان فضایی ایران ارسال کنند.

شرکت کنندگان با ارائه طرح‌های خود، فرصت تجاری سازی ایده‌هایشان را از طریق دوره‌های آموزشی توانمندسازی و نهایتاً جذب سرمایه طی رویداد سوم، خواهند داشت.

فراخوان جذب ایده در خدمات فضاپایه اعلام شد

چالش‌های مدنظر و موضوعات پیشنهادی در این رویداد از طرف سازمان امور اراضی کشور، سازمان هواشناسی کشور، شرکت مدیریت شبکه برق ایران، شرکت ملی پست و چند مرکز نوآوری اعلام شده که در سایت سازمان فضایی ایران جزئیات آن توضیح داده شده است.

کد مطلب 5334168

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