فراخوان جذب ایده در خدمات فضاپایه اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فضایی ایران، مجموعه رویدادهای ستکس( satex ) با هدف جذب ایده‌های نوآورانه فضایی برگزار می‌شود.

علاقمندان حوزه کسب و کارهای فضاپایه می‌توانند طرح‌ها و ایده‌های خود را با محورهای اصلی خدمات فضایی، سامانه‌های فضایی، سرریز فناوری، زیرساخت و سرگرمی تا ۱۷ آبان ماه از طریق ایمیل satex@isa.ir به سازمان فضایی ایران ارسال کنند.

شرکت کنندگان با ارائه طرح‌های خود، فرصت تجاری سازی ایده‌هایشان را از طریق دوره‌های آموزشی توانمندسازی و نهایتاً جذب سرمایه طی رویداد سوم، خواهند داشت.

چالش‌های مدنظر و موضوعات پیشنهادی در این رویداد از طرف سازمان امور اراضی کشور، سازمان هواشناسی کشور، شرکت مدیریت شبکه برق ایران، شرکت ملی پست و چند مرکز نوآوری اعلام شده که در سایت سازمان فضایی ایران جزئیات آن توضیح داده شده است.