ایمپلنت های دندانی و خلق لبخندی زیبا و متفاوت

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، دندان و سلامت آن یکی از مهم‌ترین فاکتورهای حفظ زیبایی چهره است؛ بنابراین رسیدگی به دندان‌های پوسیده و حفظ و نگهداری از دندان‌های سالم از اهمیت بسیاری برخوردار است. گاهی پوسیدگی دندان‌ها به قدری زیاد می‌شود که دیگر راهی برای ترمیم آن‌ها وجود ندارد و تنها راه کشیدن این دندان‌ها است. پیشرفت علم و صنعت پزشکی در سال‌های اخیر سبب شده جایگزین‌های بسیار مناسبی به جای دندان‌های از دست رفته تولید شوند. این درمان تحت عنوان کاشت ایمپلنت شناخته می‌شوند و مزایای بسیار بیشتری نسبت به پروتزهای متحرک دارند. از آنجا که انتخاب یک کلینیک مناسب در کیفیت استفاده از این ساختارهای دندانی نقش مهمی دارد، باید یکی از مناسب‌ترین کلینیک ایمپلنت تهران را برای کاشت ایمپلنت انتخاب کنید. قبل از این که به معرفی مراکز ایمپلنت در تهران بپردازیم، بهتر است کمی راجع به مزایای ایمپلنت و شرایط یک کلینیک مناسب صحبت کنیم.

ایمپلنت چیست؟

آشنایی با کاشت ایمپلنت و چگونگی انجام آن شما را به درک بهتری نسبت به مزایای آن می‌رساند. ایمپلنت در واقع ساختاری مصنوعی است که جایگزین ریشه‌های دندان می‌شود. این ساختار دارای ریشه‌ای پیچ مانند است که دندانپزشک متخصص ایمپلنت در کلینیک ایمپلنت تهران آن را در داخل فک و لثه شما قرار می‌دهد و روکش دندانی روی آن قرار می‌گیرد. این روکش کاملاً شبیه قالب و فرم دندان شما و هم رنگ آن‌ها است، در واقع با دندان‌های شما تطابق دارد. گذشته از تطابق ظاهری این دندان کاشت شده از لحاظ عملکرد و احساس نیز با سایر دندان‌ها مغایرت ندارد. ایمپلنت از جنس تیتانیوم خالص است و به صورت پایه‌ای قوی برای ایجاد یک دندان دائمی استفاده می‌شود. از آنجا که ایمپلنت با بدن شما سازگاری دارد، احتمال التهاب و واکنش‌های تهاجمی بدن بسیار کم است.

مزایای کاشت ایمپلنت تهران

حال که با ایمپلنت آشنا شدید، بهتر است مزایای آن را نیز بدانید. ایمپلنت گذشته از عملکرد طبیعی که ایجاد می‌کند در اصلاح طرح لبخند نیز بسیار مؤثر است. مزایای این روش کاشت دندان به قدری بالا است که حتی هزینه بالای آن نسبت به سایر روش‌های ترمیم زیبایی و عملکردی نمی‌تواند افراد را از انجام آن منصرف کند. قبل از بیان ویژگی‌های این روش کاشت بهتر است بدانید، برای ایمپلنت دندان جراحی لثه احتیاج دارید که ریشه ایمپلنت در میان استخوان فک شما قرار بگیرد. البته این جراحی اصلاً خطرناک نیست و در کلینیک ایمپلنت تهران و سایر شهرها به ایده ال ترین شکل انجام می‌شود. قطعاً یک کلینیک خوب در میزان موفقیت کاشت و کاهش دوران نقاهت تأثیر بسیار چشمگیری دارد. در زیر مزایا و ویژگی‌های ایمپلنت را بیان می‌کنیم.

این نوع دندان‌ها ظاهر بسیار زیبا و طبیعی دارند و از آنجا که در جای خود ثابت هستند و شباهت بسیاری به دندان‌های طبیعی شما دارند، اصلاً قابل تشخیص نیستند.

این دندان‌ها در استخوان فک محکم می‌شوند و ماندگاری بالایی دارند، حتی اگر به درستی از آن‌ها مراقبت کنید، می‌توانند یک عمر ماندگاری داشته باشند.

وجود دندان شکسته و لق و یا عدم وجود یک یا چند دندان باعث کاهش کیفیت گفتاری می‌شود، در حالی این دندان‌ها در افزایش کیفیت صحبت کردن شما نقش بسیار مهمی دارند. قطعاً بهبود گفتار افراد تأثیر قابل توجهی در افزایش اعتماد به نفس آن‌ها دارد. طرح لبخند زیبا و صحبت کردن بدون دلواپسی از نمایان شدن دندان پوسیده یا جای خالی آن و همچنین کیفیت صدا سبب می‌شود افراد اعتماد به نفس از دست رفته خود را بازیابند و حضور پررنگ‌تری در اجتماع داشته باشند. می‌توان گفت مهم‌ترین مزایای کاشت ایمپلنت در کلینیک ایمپلنت دندان بعد از سلامت فیزیکی دندان تقویت روحیه بیمار است.

ایمپلنت به حمایت دندان‌های مجاور احتیاجی ندارد، در نتیجه باعث تحریک آن‌ها نمی‌شود؛ ضمن این که ایمپلنت از تحلیل لثه و عقب رفتن استخوان فک جلوگیری می‌کند.

این نوع دندان در جای خود ثابت است و مشکلات پروتزهای متحرک مانند جویدن، درد، لق شدن و غیره را ندارد. شما می‌توانید بدون درد یا هر نوع مسئله آزار دهنده‌ای غذای دلخواهتان را میل کنید

در کاشت ایمپلنت تهران محدودیتی از جهت تعداد کاشت وجود ندارد و شما می‌توانید در کلینیک ایمپلنت تهران هر تعداد دندان که نیاز دارید، بکارید.

ویژگی‌های یکی از بهترین کلینیک ایمپلنت تهران

مناسب‌ترین مرکز ایمپلنت تهران دارای محیطی آرام با متخصص‌های خوش برخورد و با حوصله است.

کلینیک کاشت ایمپلنت تهران و سایر شهرها از متخصص و دکتر ایمپلنت و کادر درمان مجرب تشکیل شده است.

کاشت ایمپلنت در مناسب‌ترین کلینیک ایمپلنت تهران با استفاده از مواد درجه یک و برندهای معتبر دنیا انجام می‌شود.

دکتر ایمپلنت تهران در کلینیکی با این ویژگی‌ها، تمام خدمات درمانی خود را با گارانتی ارائه می‌دهد.

در این کلینیک دندانپزشکی، مشاوره و ویزیت تخصصی به صورت رایگان توسط متخصص ایمپلنت انجام می‌شود.

همچنین دارای محیطی استریل شده است و تمام تجهیزات آن مطابق با متدهای روز دنیا می‌باشند.

شما می‌توانید تمام خدمات درمانی و ترمیم زیبایی دندان خود را در سریع‌ترین زمان بدون درد و استرس دریافت کنید.

در این کلینیک، درمان‌های تخصصی ایمپلنت و غیره با شرایط پرداخت اقساطی انجام می‌شود.

آشنایی با یکی از بهترین متخصصین ایمپلنت تهران

تا اینجا با ویژگی‌های یک کلینیک ایمپلنت ایده آل و مزایای کاشت ایمپلنت در این مراکز آشنا شدید. کلینیک‌های معتبر با ویژگی‌های فوق از متبحرترین متخصصین ایمپلنت تشکیل شده‌اند. از آنجا که انتخاب یک متخصص با تجربه و کاربلد تأثیر بسیاری در کاهش استرس و شفاف‌سازی نحوه کاشت ایمپلنت و همچنین کیفیت و موفقیت کاشت دارد، به شما پیشنهاد می‌کنیم دکتر عباس گشاده رو را برای جراحی کاشت ایمپلنت انتخاب کنید. دکتر عباس گشاده رو متخصص و جراح ایمپلنت دندانی است. این دکتر متخصص، بعد از ویزیت شما و بررسی تراکم استخوان فک و شرایط جسمی شما مناسب‌ترین روش کاشت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

متأسفانه این روزها بسیاری از افراد به دلیل مشکلات اقتصادی قادر به ترمیم دندان و رسیدگی به مشکلات دندان خود نیستند. در حالی که تمام بیماران می‌توانند در کلینیک ایمپلنت دکتر عباس گشاده رو با منصفانه‌ترین هزینه و با شرایط ویژه ایمپلنت اقساطی تهران را انجام داده و لبخند زیبا را به چهره خود هدیه دهند. هزینه ایمپلت تهران با توجه به نوع کاشت، جنس مواد به کار رفته و برند آن، تعداد کاشت، کلینیک و دستمزد جراح و عوامل دیگر تعیین می‌شود؛ اما به هر حال قیمت این نوع کاشت دندان در کلینیک دکتر عباس گشاده رو بسیار مناسب‌تر است. شما می‌توانید تمام خدمات درمان تخصصی مربوط به دندان‌های خود را از ابتدا تا انتها در این مرکز دریافت کنید. لینک زیر پل ارتباطی شما با این کلینیک معتبر است.

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