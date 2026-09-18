به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرمانداری یزد، آزاد معلم در حاشیه جلسه مشترک شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان یزد اظهار کرد: راهبرد اصلی شهرستان در حوزه مقابله با مواد مخدر، تمرکز بر پیشگیری، آگاهی‌بخشی و مداخله مؤثر در زمینه آسیب‌های اعتیاد است.

وی افزود: دستگاه‌های عضو شورا درباره شیوه‌های مؤثر آگاه‌سازی و نحوه مداخله هدفمند در این حوزه توجیه شدند و مقرر شد گروه‌های هدف متناسب با ویژگی‌ها و نیازهای آنان شناسایی و تفکیک شوند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری یزد خاطرنشان کرد: پس از شناسایی گروه‌های هدف، دوره‌های آموزشی متناسب با شرایط و نیازهای هر گروه طراحی و برگزار می‌شود تا اقدامات پیشگیرانه با اثربخشی بیشتری دنبال شود.