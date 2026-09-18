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۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۳۸

پیشگیری از آسیب‌های اعتیاد در یزد تقویت می‌شود

پیشگیری از آسیب‌های اعتیاد در یزد تقویت می‌شود

یزد- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری یزد بر تقویت رویکرد پیشگیرانه، آگاه‌سازی هدفمند و مداخله مؤثر برای مقابله با آسیب‌های ناشی از اعتیاد تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرمانداری یزد، آزاد معلم در حاشیه جلسه مشترک شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان یزد اظهار کرد: راهبرد اصلی شهرستان در حوزه مقابله با مواد مخدر، تمرکز بر پیشگیری، آگاهی‌بخشی و مداخله مؤثر در زمینه آسیب‌های اعتیاد است.

وی افزود: دستگاه‌های عضو شورا درباره شیوه‌های مؤثر آگاه‌سازی و نحوه مداخله هدفمند در این حوزه توجیه شدند و مقرر شد گروه‌های هدف متناسب با ویژگی‌ها و نیازهای آنان شناسایی و تفکیک شوند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری یزد خاطرنشان کرد: پس از شناسایی گروه‌های هدف، دوره‌های آموزشی متناسب با شرایط و نیازهای هر گروه طراحی و برگزار می‌شود تا اقدامات پیشگیرانه با اثربخشی بیشتری دنبال شود.

کد مطلب 6950658

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