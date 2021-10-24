تظاهرات علیه محدودیت های کرونایی در ایتالیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در ایتالیا شهروندان این کشور علیه اجباری شدن گذرنامه بهداشتی، دست به تظاهرات زدند.

کمتر از دو ماه پیش نیز معترضان در ایتالیا در اعتراض به محدودیت‌های جدید کرونایی در شهرهای میلان و تورین به خیابان‌ها آمدند و نارضایتی خود را از ممنوعیت‌ها و ممنوعیت‌های اعلام شده از سوی دولت ابراز داشتند.

اعتراضات روز گذشته در ایتالیا بعد از آن صورت گرفت که دولت ایتالیا بار دیگر محدودیت ساعت کاری برای برخی مشاغل همچون رستوران‌ها را وضع کرد. نخست وزیر ایتالیا می‌گوید این تدابیر را در دستور کار قرار داده تا هم از شیوع بیشتر کرونا در کشور جلوگیری کند و هم زمینه برای سفر در تعطیلات سال نو میلادی برای مردم این کشور فراهم شود.

ایتالیا که از ابتدای شیوع کرونا در جهان در ماه‌های نخست، گوی سبقت را در موارد ابتلاء از دیگر کشورهای جهان ربوده بود، با اتخاذ تصمیماتی نظیر اجباری شدن ماسک و مراقبت نظام‌مند پلیس و نیز شهروندان، هم‌اینک نسبت به دیگر نقاط جهان بویژه کشورهای اروپایی شرایط بهتری را تجربه می‌کند.

هم‌اینک که تعداد مبتلایان در جهان به مرز ۳۵ میلیون نفر نزدیک شده و آمریکا و هند با بیش از ۷.۵ و نزدیک به ۶.۵ میلیون نفر مبتلا در صدر قرار دارند، ایتالیا با نزدیک به ۳۲۰ هزار مورد نوزدهمین کشور جهان و پنجمین کشور اروپایی از این حیث است.