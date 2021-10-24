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۲ آبان ۱۴۰۰، ۱۱:۰۷

مدیرکل هواشناسی استان تهران خبر داد؛

پیش بینی وزش باد نسبتا شدید در نیمه جنوبی استان تهران

پیش بینی وزش باد نسبتا شدید در نیمه جنوبی استان تهران

تهران- مدیرکل هواشناسی استان تهران از پیش بینی وزش باد نسبتا شدید در نیمه جنوبی استان خبر داد.

مجتبی جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت جوی و آب و هوایی در استان تهران اظهار داشت: از فردا روز دوشنبه تا چهارشنبه ۵ مهرماه وزش باد نسبتاً شدید در نیمه جنوبی استان به ویژه در جنوب غرب پیش بینی شده است.

جلالی با بیان اینکه طبق نقشه‌های هواشناسی، استان تهران تا چهارشنبه آسمانی صاف تا نیمه ابری گاهی همراه با وزش باد ملایم تا متوسط پیش‌بینی شده است گفت: برای امشب نیز در ارتفاعات و نواحی شمالی استان کاهش محسوس دما مورد انتظار است.

مدیر کل هواشناسی استان تهران بیان داشت: بیشینه و کمینه دمای هوای پایتخت در روزهای یکشنبه ۲۰ و ۱۰ درجه سانتی گراد، دوشنبه ۲۰ و ۱۱ درجه سانتی گراد، سه‌شنبه ۲۲ و ۱۱ درجه سانتی گراد و چهارشنبه ۱۹ و ۸ درجه سانتی گراد خواهد بود.

کد مطلب 5334769

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