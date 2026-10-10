AFC: الغرافه مقابل استقلال کار راحتی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال الغرافه قطر حریف استقلال ایران در هفته دوم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا، آماده‌سازی خود را برای این دیدار آغاز کرده است.

سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا در آستانه برگزاری این دیدار در رابطه با تیم الغرافه نوشت: شکست ۲ بر یک الغرافه مقابل الهلال عربستان در هفته نخست لیگ نخبگان آسیا، ششمین شکست این تیم در هفت مسابقه اخیرش در این رقابت‌ها بود. نماینده قطر امیدوار است در دیدار برابر استقلال ایران، این روند را متوقف کند و به مسیر پیروزی بازگردد.

با این حال، کار الغرافه آسان نخواهد بود؛ چرا که استقلال رقابت‌های این فصل را با پیروزی قاطع ۳ بر صفر مقابل السد قطر آغاز کرده و به دنبال کسب دومین برد متوالی خود در رقابت‌های آسیایی است؛ اتفاقی که برای آبی‌پوشان از سال ۲۰۲۱ تاکنون رخ نداده است.

تیم های الغرافه و استقلال شامگاه دوشنبه ۲۰ مهر و از ساعت ۲۱:۴۵ به وقت تهران در ورزشگاه ثانی بن جاسم دوحه به مصاف هم می روند.