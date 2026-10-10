به گزارش خبرگزاری مهر، مدیریت شهری تهران در حوزه‌های فرهنگی، خدمات شهری و حمل‌ونقل و ترافیک، برنامه‌ها و اقدامات مختلفی را دنبال می‌کند؛ از برگزاری جشنواره روز جهانی کودک و فراهم‌کردن زمینه مشارکت کودکان در فعالیت‌های فرهنگی و هنری تا ساماندهی معابر شهری و بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده با هدف ارتقای خدمات‌رسانی به شهروندان.

جشن روز جهانی کودک با اکران انیمیشن «یوز» در بوستان آب و آتش

جشنواره روز جهانی کودک با عنوان کودکان، امیدهای بی‌پایان عصر جمعه ۱۷ مهرماه با اجرای برنامه‌های فرهنگی، هنری و ورزشی، اکران انیمیشن سینمایی «یوز» و مشارکت کودکان و خانواده‌ها در بوستان آب و آتش برگزار شد.

منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد، این جشنواره به مناسبت روز جهانی کودک و با هدف ایجاد فضایی برای شادی، بازی، خلاقیت و مشارکت کودکان، میزبان خانواده‌ها و علاقه‌مندان در بوستان آب و آتش بود.

اکران انیمیشن سینمایی ایرانی «یوز» از برنامه‌های اصلی این رویداد بود که با استقبال مخاطبان همراه شد. همچنین سارا روستاپور، مجری برنامه‌های کودک در شبکه پویا، اجرای برنامه‌های صحنه‌ای جشنواره را بر عهده داشت.

نمایش عروسکی با اجرای گروه فاطمه بحرینی، کنسرت عروسکی روحوضی با اجرای تیم مصطفی زارعی، اجرای آزمایش‌های علمی هیجان‌انگیز از سوی گروه «ناخدای دانش» به سرپرستی ابوالفضل حاجیان و اجرای سرودهای کودکانه توسط گروه «مشکات» از دیگر برنامه‌های صحنه‌ای این جشنواره بود.

شادپیمایی عروسک‌ها و شخصیت‌های نمایشی ایرانی در مسیر جشنواره نیز با همراهی گروه فاطمه بحرینی برگزار شد و فضایی شاد و تعاملی برای کودکان و خانواده‌ها ایجاد کرد.

در کنار برنامه‌های صحنه‌ای، بخش‌های متنوعی برای تجربه فعالیت‌های هنری و خلاقانه کودکان در نظر گرفته شده بود؛ از جمله میزهای نقاشی کودک و نوجوان، نقاشی روی احجام گچی، چاپ دستی روی پارچه با نقش‌مایه‌های متنوع و الهام‌گرفته از قلمکار اصفهان، گریم صورت، غرفه‌های آزمایش‌های علمی و بازی‌های تعاملی فکری و حرکتی که امکان مشارکت گروهی کودکان را فراهم می‌کرد.

میزهای نقاشی جشنواره همچنین فرصتی برای مشارکت کودکان در نخستین مسابقه بین‌المللی نقاشی «سورنا» با موضوع «ایران از نگاه کودکان» فراهم کرد. این مسابقه با هدف بازتاب نگاه کودکان و نوجوانان به ایران و مفاهیمی همچون فرهنگ و خانواده، خاطره، رؤیا، امید، دوستی، صلح و آینده ایران برگزار شده و بستری برای پیوند نسل جدید با هویت فرهنگی و سرزمینی ایران و شکل‌گیری گفت‌وگوی فرهنگی میان کودکان ایران و جهان فراهم آورده است.

نام این مسابقه به یاد سورنا حسین‌پور، کودک شهید مدرسه شجره طیبه میناب، انتخاب شده و کودکان حاضر در جشنواره نیز با خلق نقاشی‌هایی با موضوع‌های گوناگون، در این رویداد فرهنگی مشارکت کردند.

همچنین فضایی به یاد کودکان میناب و در محکومیت جنایت‌های جنگی آمریکا و رژیم صهیونیستی اختصاص یافته بود. حاضران می‌توانستند با امضای بیانیه این بخش، همراهی خود را اعلام کنند و دیدگاه‌هایشان را از تریبون پیش‌بینی‌شده بیان کنند. کودکان نیز با خلق نقاشی در این حرکت فرهنگی مشارکت داشتند.

همزمان با برگزاری جشنواره و به مناسبت روز جهانی اسکواش، فضایی برای آشنایی علاقه‌مندان با این رشته ورزشی اختصاص یافت. در این بخش، مربیان فدراسیون اسکواش به آموزش و تمرین پرداختند و فرایند استعدادیابی در دو گروه کودکان و بزرگسالان انجام شد.

جشنواره «کودکان، امیدهای بی‌پایان» با گردآوری برنامه‌های نمایشی، هنری، علمی و ورزشی، فرصتی برای حضور فعال کودکان و خانواده‌ها در فضایی فرهنگی فراهم کرد؛ رویدادی که در کنار سرگرمی و تجربه‌های خلاقانه، بر اهمیت توجه به حقوق کودکان، حمایت از شکوفایی استعدادهای آنان و پاسداشت هویت فرهنگی و انسانی کودکان تأکید داشت.

ساماندهی معابر مناطق ۷ و ۱۳ تهران با محوریت رفع سد معبر صنفی

نشست هماهنگی ساماندهی معابر و رفع سد معبر صنفی در محورهای ویژه شرق تهران، با حضور مدیران شهری مناطق ۷ و ۱۳ و مدیران شهربان این مناطق برگزار شد.

در راستای اجرای مصوبات معاونت خدمات شهری و پیگیری ابلاغیه «شیوه‌نامه اجرایی رفع سد معبر اصناف در شهر تهران»، نشست تخصصی و هماهنگی ساماندهی معابر و صیانت از حقوق عامه، به میزبانی معاونت فنی و اجرایی شرکت شهربان و حریم‌بان و با حضور فروغی، مدیر ساماندهی منطقه ۷، فلاحی، شهردار ناحیه یک منطقه ۱۳، نصرت‌طلب، مدیر ساماندهی منطقه ۱۳ و مدیران شهربان مناطق ۱۳ و ۷ برگزار شد.

این نشست با محوریت ارزیابی گزارش‌های میدانی، پایش کانون‌های آسیب‌پذیر و اتخاذ تدابیر مشترک فرامنطقه‌ای به‌منظور برقراری انضباط شهری و رفع معضلات تثبیت‌شده در مرزهای مشترک دو منطقه تشکیل شد.

در این جلسه، با اشاره به مکاتبات و ابلاغیه‌های اخیر حوزه معاونت خدمات شهری و محیط زیست، وضعیت انضباط شهری در محورهای حساس ناحیه یک منطقه ۱۳، به‌ویژه حدفاصل خیابان ۱۷ شهریور تا شهید منتظری و خیابان دماوند تا شهید صفا، مورد بررسی دقیق قرار گرفت.

حاضران در نشست با تأکید بر اینکه استمرار برخی ناهنجاری‌های شهری، علاوه بر تضییع حقوق شهروندان، جلوه خدمات شبانه‌روزی مدیریت شهری را مخدوش می‌کند، محورهای حساس را در دستور کار مشترک قرار دادند.

در ادامه این جلسه، با توجه به هم‌پوشانی و تأثیر متقابل معضلات شهری در مرزهای مناطق ۱۳ و ۷، بر ضرورت اجرای طرح‌های ضربتی، مستمر و هم‌پوشان با همراهی عوامل شهربان هر دو منطقه و با هماهنگی مراجع قضایی و انتظامی تأکید شد تا امکان بازگشت مجدد تخلفات از بین برود.

در پایان نشست، شهردار ناحیه یک منطقه ۱۳ و مدیران شهربان حاضر، با قدردانی از اقدامات شبانه‌روزی نیروهای اجرایی، بر عزم جدی مدیریت شهری برای احقاق حقوق عامه و تحقق مأموریت‌های ابلاغی شهرداری تهران در راستای برقراری آرامش و انضباط پایدار شهری تأکید کردند.

بهره‌برداری مجدد از ساختمان پلیس راهور منطقه ۱۴ تهران

ساختمان پلیس راهور منطقه ۱۴ تهران با حضور امیر شهرابی، شهردار منطقه، رئیس پلیس راهور منطقه و جمعی از مسئولان حوزه راهنمایی و رانندگی و حمل‌ونقل و ترافیک، به بهره‌برداری مجدد رسید.

منطقه ۱۴، امیر شهرابی در مراسم بهره‌برداری از ساختمان پلیس راهور منطقه با تأکید بر ضرورت تعامل و هم‌افزایی میان مدیریت شهری و پلیس راهور گفت: همکاری مستمر و هماهنگ میان شهرداری و پلیس، نقش مؤثری در اجرای برنامه‌های ترافیکی، بهبود وضعیت تردد در شریان‌های عبوری منطقه و ارتقای ایمنی شهروندان دارد.

شهرابی با اشاره به آسیب‌دیدن بخشی از زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های شهری در جریان جنگ تحمیلی، بازسازی و بازگشت این مجموعه‌ها به چرخه خدمت‌رسانی را از اولویت‌های مدیریت شهری دانست و تأکید کرد: تداوم خدمت به شهروندان، احیای ظرفیت‌های آسیب‌دیده و حرکت در مسیر آبادانی تهران، حتی در دشوارترین شرایط، مسئولیتی است که مدیریت شهری با جدیت دنبال می‌کند.

شهردار منطقه ۱۴ همچنین توسعه و بهبود سرانه‌های عمومی و تقویت ظرفیت‌های شهری را از اولویت‌های مدیریت شهری برشمرد و با اشاره به اجرای بیش از ۱۰۰ پروژه در روزهای جنگ تحمیلی، این اقدامات را نمادی از خدمت بی‌منت به شهروندان دانست.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت تأمین ایمنی دانش‌آموزان در سال تحصیلی جدید، بر ضرورت برنامه‌ریزی مشترک برای ایمن‌سازی مسیرهای منتهی به مدارس، ساماندهی ترافیک و توسعه برنامه‌های آموزشی و فرهنگ‌سازی در حوزه ترافیک تأکید کرد.

در ادامه این مراسم، رئیس پلیس راهور منطقه ۱۴ ضمن قدردانی از همکاری و تعامل شهرداری منطقه، بر تداوم هم‌افزایی میان دو مجموعه در راستای افزایش ضریب امنیت و ارتقای ایمنی ترافیکی تأکید کرد.

همچنین در این آیین بازگشایی، موضوعات مرتبط با تقویت همکاری‌های بین‌دستگاهی، اجرای برنامه‌های مشترک در حوزه حمل‌ونقل و ترافیک و ارتقای خدمات‌رسانی به شهروندان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

گفتنی است بازگشایی و بهره‌برداری مجدد از ساختمان پلیس راهور منطقه ۱۴ که در جریان جنگ تحمیلی آسیب دیده بود، گامی در مسیر احیای زیرساخت‌های آسیب‌دیده و تداوم خدمت‌رسانی به شهروندان به شمار می‌رود. این اقدام در راستای رویکرد مدیریت شهری منطقه برای بازسازی، بهسازی و بازگرداندن ظرفیت‌های شهری آسیب‌دیده به چرخه خدمت‌رسانی انجام شده است؛ رویکردی که بر اساس آن، حتی در شرایط دشوار و بحرانی نیز روند خدمت‌رسانی و تلاش برای آبادانی شهر متوقف نمی‌شود.

تداوم خدمات‌رسانی شهری منطقه ۱۰ در روزهای پنجشنبه و جمعه

طرح خدمات شهری با هدف ارتقای کیفیت نگهداشت شهری، بهبود وضعیت پاکیزگی معابر و استمرار خدمات‌رسانی به شهروندان، در روزهای پنجشنبه و جمعه در سطح منطقه اجرا می‌شود.

شهرداری منطقه ۱۰،علیرضا عباسی، معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه،با اعلام این خبر اظهار کرد: اجرای این طرح با هدف حفظ پاکیزگی و آراستگی محیط شهری و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان، در روزهای پایانی هفته نیز ادامه دارد.

وی افزود: در چارچوب این طرح، اقدامات مرتبط با نظافت و پاکیزگی معابر و فضاهای عمومی به‌صورت مستمر دنبال می‌شود تا خدمات شهری بدون وقفه در اختیار شهروندان قرار گیرد.

عباسی تأکید کرد: تداوم این اقدامات با هدف حفظ کیفیت محیط شهری و پاسخ‌گویی به نیازهای شهروندان در دستور کار عوامل اجرایی منطقه قرار دارد.