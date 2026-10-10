صدیف بدری در گفتگوی مشروح با خبرنگار مهر، با اشاره به ضرورت تقویت حمایت معیشتی از مردم متناسب با شرایط اقتصادی کشور، اظهار کرد: موضوع اجرای طرح کالابرگ و حمایت از معیشت خانوارها، موضوع جدیدی نیست و مبنای قانونی آن از سال ۱۴۰۰ در قانون بودجه پیش‌بینی شده است. بر اساس این مصوبه، مقرر شده بود دولت کالابرگ را با حفظ قدرت خرید مردم و بر مبنای قیمت‌های ثابت شهریورماه سال ۱۴۰۰ اجرا کند، اما متأسفانه این موضوع آن طور که باید و شاید به مرحله عملیاتی نرسید.

فاصله اجرای کالابرگ با اهداف قانون‌گذار

وی افزود: دولت در حال اجرای طرح کالابرگ است، اما آنچه اکنون در حال اجراست، همچنان با روح قانون و اهدافی که مجلس شورای اسلامی از تصویب این قانون دنبال می‌کرد، فاصله دارد. هدف اصلی قانون‌گذار این بود که حمایت معیشتی دولت به شکلی مؤثر و متناسب با تغییرات قیمت کالاهای اساسی انجام شود تا خانوارها بتوانند اقلام ضروری مورد نیاز خود را با قدرت خرید مناسب‌تری تأمین کنند؛ هدفی که متأسفانه تاکنون به‌طور کامل محقق نشده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه افزایش قیمت کالاهای اساسی، ضرورت بازنگری در میزان حمایت‌های دولتی را دوچندان کرده است، تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که معمولاً از سوی دولت برای افزایش ندادن مبلغ کالابرگ مطرح می‌شود، محدودیت منابع مالی است. در حالی که با توجه به شرایط اقتصادی، افزایش هزینه‌های زندگی و رشد قیمت اقلام مصرفی خانوارها، دولت باید منابع مالی مورد نیاز برای اجرای مؤثر این طرح را پیش‌بینی کند و اجازه ندهد ارزش واقعی حمایت‌های معیشتی به‌تدریج کاهش پیدا کند.

ضرورت پیش‌بینی منابع مالی برای افزایش مبلغ کالابرگ

بدری ادامه داد: با توجه به تغییراتی که در نرخ سوم بنزین رخ داد، انتظار می‌رود دولت درباره منابع مالی مورد نیاز برای حمایت از معیشت مردم نیز برنامه‌ریزی جدی‌تری داشته باشد و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و جبران فشارهای اقتصادی بر خانوارها نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه مبلغ کالابرگ باید بر اساس واقعیت‌های بازار و میزان افزایش قیمت کالاهای اساسی تعیین شود، گفت: دولت باید قیمت واقعی اقلام مشمول طرح را در بازار ملاک قرار دهد و متناسب با این قیمت‌ها، حمایت لازم را افزایش دهد. اگر قرار است کالابرگ بتواند بخشی از نیازهای اساسی مردم را تأمین کند، مبلغ آن باید به‌اندازه‌ای باشد که خانوارها بتوانند از مزایای این طرح به‌صورت واقعی بهره‌مند شوند، نه اینکه صرفاً مبلغی محدود در اختیار آنها قرار گیرد که تناسبی با هزینه‌های امروز زندگی ندارد.

نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: درباره اقلامی که دولت در قالب طرح کالابرگ دنبال می‌کند، از جمله کالاهای اساسی مورد نیاز خانوارها، باید به افزایش قابل توجه قیمت‌ها در مقایسه با سال گذشته توجه داشت. بسیاری از این اقلام حداقل دو برابر افزایش قیمت داشته‌اند. به همین دلیل، نمی‌توان بدون در نظر گرفتن تفاوت قیمت‌ها و هزینه تأمین این کالاها، مبلغ کالابرگ را ثابت نگه داشت.

افزایش ۳۰۰ هزار تومانی پاسخگوی هزینه‌های خانوار نیست

بدری با انتقاد از طرح ارقام محدود برای افزایش مبلغ کالابرگ، افزود: زمزمه‌هایی درباره افزایش مبلغ کالابرگ به حدود ۳۰۰ هزار تومان برای برخی از دهک‌ها مطرح می‌شود، اما چنین رقمی در مقایسه با رشد هزینه‌های خانوار و افزایش قیمت کالاهای اساسی، رقم قابل توجهی نیست و نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای معیشتی مردم باشد. وقتی قیمت اقلام ضروری در مقایسه با سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است، طبیعی است که حمایت دولت نیز باید متناسب با همین تغییرات افزایش یابد.

وی تأکید کرد: به نظر من، مبلغ کالابرگ باید حداقل دو تا سه برابر افزایش پیدا کند تا بتواند بخشی از فاصله ایجادشده میان درآمد خانوارها و هزینه تأمین کالاهای ضروری را جبران کند. این افزایش به‌ویژه برای دهک‌های پایین درآمدی جامعه اهمیت بیشتری دارد، چراکه بخش قابل توجهی از درآمد این خانوارها صرف تأمین مواد غذایی و سایر نیازهای اولیه می‌شود و افزایش قیمت‌ها فشار بیشتری بر زندگی آنها وارد می‌کند.

پیگیری افزایش مبلغ کالابرگ در مجلس

این نماینده مجلس با اشاره به پیگیری‌های انجام‌ شده در مجلس شورای اسلامی برای افزایش مبلغ کالابرگ، گفت: در جلساتی که با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشته‌ایم، موضوع حمایت معیشتی و ضرورت افزایش مبلغ کالابرگ مورد بحث قرار گرفته است. همچنین در جلسات نظارتی مجلس، تعدادی از همکاران نماینده نیز فرصت طرح دیدگاه‌ها و مطالبات خود را داشته‌اند و کمیسیون اجتماعی مجلس نیز این موضوع را پیگیری می‌کند.

بدری افزود: محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز پیگیر موضوع افزایش حمایت‌های معیشتی و مبلغ کالابرگ است. بنابراین، این مسئله در مجلس مورد توجه قرار دارد و نمایندگان بر این باورند که باید برای تقویت قدرت خرید مردم و حمایت مؤثرتر از خانوارهای نیازمند، تصمیمات جدی‌تری اتخاذ شود.

وی با بیان اینکه موضوع کمبود منابع مالی نباید به مانعی برای تحقق اهداف قانون تبدیل شود، خاطرنشان کرد: اگر دولت برای افزایش مبلغ کالابرگ به منابع مالی بیشتری نیاز دارد، باید این منابع را شناسایی و در بودجه پیش‌بینی کند. حمایت از معیشت مردم، به‌ویژه در شرایطی که هزینه‌های زندگی افزایش یافته است، یکی از موضوعات مهمی است که باید در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و بودجه‌ای مورد توجه قرار گیرد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ادامه به ضرورت پیگیری این موضوع در فرآیند بررسی بودجه سال آینده اشاره کرد و گفت: اگرچه دولت معمولاً محدودیت منابع را به‌عنوان یکی از دلایل اصلی افزایش نیافتن حمایت‌های معیشتی مطرح می‌کند، اما به اعتقاد ما باید این مسئله در فرآیند تنظیم و بررسی بودجه به‌صورت جدی دنبال شود. موضوع افزایش مبلغ کالابرگ قطعاً در بررسی بودجه سال آینده مطرح خواهد بود و مجلس برای تحقق این مطالبه پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهد.

دهک‌های پایین، کارگران و کارمندان در اولویت حمایت باشند

وی با تأکید بر اینکه حمایت‌های معیشتی باید متناسب با نیاز واقعی جامعه هدف باشد، گفت: کارمندان، کارگران، افراد فاقد شغل و سایر خانوارهایی که با محدودیت درآمدی مواجه هستند، از جمله گروه‌هایی‌اند که باید در سیاست‌های حمایتی دولت مورد توجه قرار گیرند. نمی‌توان انتظار داشت خانوارها با درآمدهای محدود و هزینه‌های رو به افزایش، بدون برخورداری از حمایت مؤثر دولتی از عهده تأمین کالاهای ضروری برآیند.

نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: اگر هدف از اجرای کالابرگ، حمایت از معیشت مردم و حفظ قدرت خرید خانوارهاست، باید مبلغ آن متناسب با تورم و قیمت واقعی کالاهای اساسی تعیین شود. از نظر ما، افزایش حداقل دو تا سه برابری مبلغ کالابرگ، به‌ویژه برای دهک‌های پایین جامعه، ضرورتی است که باید با پیش‌بینی منابع مالی پایدار و پیگیری جدی دولت و مجلس دنبال شود.