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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۴۷

حسرت ترامپ برای جایزه نوبل صلح!

حسرت ترامپ برای جایزه نوبل صلح!

رئیس‌جمهور آمریکا بار دیگر از دریافت نکردن جایزه نوبل صلح ابراز نارضایتی کرد و مدعی شد که به هشت جنگ پایان داده و برای حل‌وفصل دو درگیری دیگر نیز تلاش می‌کند!

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز شنبه در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال، بار دیگر به دریافت نکردن جایزه نوبل صلح واکنش نشان داد و مدعی شد که در حل‌وفصل هشت جنگ در جهان نقش داشته است.

او نوشت: من به هشت جنگ پایان دادم و به پایان دادن یا حل‌وفصل دو جنگ دیگر نزدیک هستم. همه اسیران اسرائیلی، از جمله ۲۸ اسیر آخر، چه زنده و چه جان‌باخته، بازگردانده شدند.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین مدعی شد که در ونزوئلا در جنگ پیروز شده و نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور این کشور را که او «دیکتاتوری خشونت‌طلب» توصیف کرد، دستگیر کرده است.

ترامپ همچنین بار دیگر برای توجیه جنگ افروزی خود مدعی شد که مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شده است.

او در پایان با ابراز نارضایتی از دریافت نکردن جایزه نوبل صلح نوشت: با وجود همه این اقدامات، نه من و نه ایالات متحده آمریکا جایزه صلح نوبل را دریافت نکردیم. عجب!

ترامپ پیش‌تر نیز بارها مدعی شده بود که در پایان دادن به چندین درگیری بین‌المللی نقش داشته و به همین دلیل شایسته دریافت این جایزه است. جایزه نوبل صلح سال ۲۰۲۶ به ناوی پیلای، حقوقدان اهل آفریقای جنوبی و رئیس پیشین کمیسیون مستقل تحقیق سازمان ملل درباره سرزمین‌های اشغالی فلسطین اعطا شد.

کد مطلب 6973664

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