  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲ آبان ۱۴۰۰، ۲۱:۰۱

ائتلاف نصر عراق تشریح کرد؛

هدف برگزاری نشست مهم در منزل رئیس ائتلاف دولت قانون عراق چیست؟

هدف برگزاری نشست مهم در منزل رئیس ائتلاف دولت قانون عراق چیست؟

ائتلاف نصر به ریاست حیدر العبادی نخست وزیر اسبق عراق به اهداف نشست امشب جریانات شیعی در منزل نوری المالکی اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات، ائتلاف نصر به ریاست حیدر العبادی نخست وزیر اسبق عراق به اهداف برگزاری نشست مهم امشب گروههای سیاسی عراقی اشاره و تأکید کرد هدف از نشست امشب جریانات شیعه در منزل نوری مالکی، ایجاد یک ائتلاف سیاسی یا تشکیل بزرگترین فراکسیون در مجلس عراق نیست.

این ائتلاف با صدور بیانیه ای اعلام کرد: هدف از این نشست، خارج کردن اعتراضات به روند انتخابات از یک چارچوب مذهبی و فرقه ای به سطح ملی با هدف ارائه دیدگاهها و راه حل ها برای بحران کنونی، تضمین ادامه روند دمکراتیک کشور از راههایی است که نظم و حاکمیت کشور را حفظ و بیانگر خواست و اراده ملت باشد.

در این بیانیه آمده است: هدف از این نشست ملی و چارچوب هماهنگی، ایجاد ائتلاف سیاسی جدید یا تشکیل بزرگترین فراکسیون در مجلس یا حذف هیچکدام از جریانات سیاسی نیست. بلکه هدف آن، ایجاد یک گفتگوی ملی برای بررسی راههای پایان دادن به بحران است.

کد مطلب 5335073

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها