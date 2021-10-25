ارتباط ناشنوایی با زوال عقل

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، دکتر «الکساندر چرن»، پزشک گوش، حلق و بینی در بیمارستان نیویورک، می‌گوید: «هرچه میزان کم شنوایی فرد بیشتر باشد، احتمال ابتلاء به زوال عقل بیشتر می‌شود.»

بر اساس گزارش محققان، کم شنوایی ناشی از سن بزرگترین فاکتور پرخطر قابل اصلاح برای زوال عقل است. کاهش شنوایی در میانسالی حدود ۸.۲ درصد از کل موارد زوال عقل را تشکیل می‌دهد.

به گفته متخصصان، همانطور که دلایل زیادی برای زوال عقل وجود دارد، مکانیسم‌های بالقوه ای نیز وجود دارد که ارتباط بین کاهش شنوایی و کاهش سلامت مغز را ایجاد می‌کند.

«تیموتی گریفیتس»، استاد مغز و اعصاب شناختی در دانشگاه نیوکاسل انگلستان، در این باره می‌گوید: «یکی از احتمالات این است که همین روند بیماری که باعث کاهش شنوایی می‌شود، به روند شناختی نیز آسیب می‌رساند. به عنوان مثال، سکته‌های کوچکی که باعث زوال عقل عروقی می‌شوند می‌توانند بر گوش داخلی نیز تأثیر بگذارند. احتمال دیگر این است که کاهش شنوایی باعث کاهش فعالیت در مناطق کلیدی مغز که مسئول تفکر هستند، می‌شود و منجر به افزایش فساد عصبی می‌شود.»

وی در ادامه افزود: «ممکن است افزایش فعالیت در قسمتی از مغز که در شرایط دشوار مسئول گوش دادن است، باعث تسریع روند بیماری در ناحیه‌ای از مغز شود که مسئول عملکرد شناختی است.»

این که آیا درمان کم شنوایی روند پیشرفت زوال عقل را کُند یا متوقف می‌کند، هنوز مشخص نیست.