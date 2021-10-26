به گزارش خبرنگار مهر، رمان «آیه‌های جنون» نوشته لیلی سلطانی به‌تازگی توسط نشر آداش به چاپ دوم رسیده است. چاپ اول این‌کتاب روزهای آخر مهرماه به بازار نشر آمد.

این‌کتاب اولین‌اثر داستانی از نویسنده جوان آن است و درباره تعصب کور و زخم‌های قدیمی است. سلطانی قصد داشته در این‌رمان، تاثیر اشتباهات دیگران بر زندگی نزدیکان و جراحت‌هایی که خلاءهای عاطفی به بار می‌آورند به تصویر بکشد.

داستان این‌رمان، از کشمش دختری جوان به‌نام آیه و پدرش شروع می‌شود؛ کشمکش‌های همیشگی این‌دو، این بار به‌خاطر ورود آیه به دانشگاه، شدت گرفته‌اند و این‌میان، پسر مرموزی به آیه نزدیک می‌شود و حساسیت خانواده را بیشتر می‌کند. به همین‌دلیل آیه مجبور می‌شود میان تبعید و ازدواج، یکی را انتخاب کند.

در ادامه ورود هادی به زندگی آیه، روزهای متفاوتی را رقم می‌زند. آیه متوجه می‌شود هادی مدافع حرم است. آیه و هادی به هم دلبسته می‌شوند اما این عشق دوام زیادی ندارد و به خون ختم می‌شود. اما این، تازه شروع ماجراست...

چاپ دوم این‌کتاب با ۶۶۴ صفحه و قیمت ۱۶۹ هزار تومان منتشر شده است.