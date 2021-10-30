به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، «اسماعیل هنیه» رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس گفت: ما خواستار آن هستیم که کشورهای عربی توافقنامه های عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را لغو کنند.
بر اساس این گزارش، رئیس دفتر سیاسی حماس افزود: تلاشهای رژیم صهیونیستی برای نفوذ به منطقه، هرگز منجر به تغییر درک و آگاهی ملتهای منطقه نخواهد شد. اسماعیل هنیه تصریح کرد که موج عادیسازی روابط با دشمن صهیونیستی به پایان نزدیک شده و این رژیم هرگز نمیتواند بیش از این در منطقه نفوذ کند.
هنیه اظهار داشت که مسأله فلسطین همچنان در ذهن و وجدان ملتهای منطقه جای دارد و آنها نسبت به آینده این مسأله اطمینان دارند. وی اشاره کرد که عادیسازی روابط با تل آویو به هیچ وجه به نفع مسأله فلسطین و قدس نخواهد بود.
وی گفت: رژیم صهیونیستی شکننده است و در حال حاضر در ضعیفترین وضعیت خود قرار دارد. هنیه همچنین از موضع الجزایر که در کنار بسیاری از کشورهای دیگر در مقابل هرگونه مشروعیت بخشی به رژیم صهیونیستی و عضویت آن در اتحادیه آفریقا ایستاده، تقدیر کرد.
نظر شما