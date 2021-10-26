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۴ آبان ۱۴۰۰، ۱۰:۰۲

خطاب به آمریکا؛

روسیه مذاکره درباره تسلیحات اتمی تاکتیکی را مشروط کرد

روسیه مذاکره درباره تسلیحات اتمی تاکتیکی را مشروط کرد

سفیر روسیه در واشنگتن می گوید پیش شرط گفتگو با آمریکا درباب تسلیحات اتمی تاکتیکی، جمع آوری و خروج آنها از خاک اروپا است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، «آناتولی آنتونوف» سفیر روسیه در واشنگتن می گوید خروج تسلیحات اتمی تاکتیکی (غیر راهبردی) از اروپا و تخریب زیرساخت های ذخیره آنها از جمله پیش شرط های روسیه برای هرگونه مذاکره با آمریکا در باب این تسلیحات است.

آنتونوف همچنین خواستار خاتمه مأموریت های تبادل تسلیحات هسته ای ناتو شد. وی در عین حال تاکید کرد که مذاکرات ثبات راهبردی روسیه و ایالات متحده در مسیر درستی پیش می رود و ماهیتی حرفه ای دارد و آنها می توانند به توافقاتی در خصوص کنترل تسلیحات و کاهش خطر دست یابند.

با این حال، آنتونوف یادآوری کرد که مذاکرات روسیه و آمریکا درباره پیمان منع موشک های هسته ای میان برد (INF) آسان نخواهد بود و باید از رقابت در چنین تسلیحاتی جلوگیری شود. به گفته وی، روسیه با استقرار این قبیل موشک ها و حتی انواع کوتاه بُردتر آن در هر جایی از جهان مخالف است.

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور سابق آمریکا در ۲۱ اکتبر ۲۰۱۸ مدعی شد که به دلیل نقض مکرر INF توسط روسیه، از پیمان مذکور خارج خواهد شد. در اول فوریه ۲۰۱۹، ایالات متحده به‌ طور رسمی از این پیمان خارج شد. روسیه نیز در روز بعد به همین اقدام دست زد.

کد مطلب 5336111
مریم خرمایی

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