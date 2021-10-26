سینما روباز بوشهر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر انجمن سینمای جوانان استان بوشهر صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال برای ساخت سینمای روباز انجمن سینمای جوان در بوشهر هزینه شده است.

عبدالرحمن برزگر با اشاره به اینکه این سینما به همت انجمن سینمای جوانان استان بوشهر و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر پس از ۴۰ سال به بهره‌برداری رسیده است، ظرفیت این سینما را ۷۰ نفر عنوان کرد.

وی ایجاد شرایط مناسب برای فعالیت‌های هنرمندان را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: بخش خصوصی می‌تواند از ظرفیت‌های بسیار خوب هنرمندان استفاده کنند.

رئیس انجمن سینمای جوان بوشهر ادامه داد: سینما روباز بوشهر به پاس چهار دهه فعالیت در عرصه آموزش و تولید فیلم کوتاه در ایران با افتخار به نام «داریوش غریب زاده» نامگذاری شده است.

وی بیان کرد: افتتاح این سینما پس از چهار دهه وقفه در بوشهر حاصل همدلی، دوستی و رفاقت هنرمندان بوشهری است و داریوش غریب زاده نماینده همه پیشکسوتان و هنرمندان انجمن سینمای جوان بوشهر است که این سینما بنام ایشان نامگذاری شد.

برزگرزاده از راه‌اندازی موزه عکس و فیلم و استودیو دیجیتال انجمن سینمای جوان بوشهر در آینده نزدیک خبر داد و اضافه کرد: امیدواریم زمینه مناسبی برای فعالیت هنرمندان فراهم شود.

داریوش غریب زاده هنرمند بوشهری نیز در این مراسم از انجمن سینمای جوان بوشهر برای راه اندازی سینمای روباز و این نامگذاری تقدیر کرد.