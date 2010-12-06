بوشهر دو سالن برای نمایش فیلم کوتاه دارد

کریم فائقیان سرپرست دفتر انجمن سینمای جوان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره چگونگی برگزاری بیست و هفتمین جشنواره بین‌ا‌لمللی فیلم کوتاه تهران گفت: جشنواره فیلم کوتاه، خود را از تمام جشنواره‌های دیگر جدا کرده است. در کشور ما جشنواره‌های مختلفی برگزار می‌شوند که اسم‌های رنگارنگی هم دارند. خیلی از این جشنواره‌ها تنها عنوان جشنواره‌ را به یدک می‌کشند و آن احترامی که باید به فیلمساز، به خصوص فیلمساز کوتاه در این گونه جشنواره‌ها گذاشته شود، دیده نمی‌شود.

وی ادامه داد: جشنواره‌های منطقه‌ای مختلفی که در کشور برگزار می‌شوند هیچ کمکی به رشد سینمای کوتاه کشور نمی‌کنند و فکر می‌کنم دلیل جدا شدن جشنواره فیلم کوتاه از جشنواره‌های دیگر هم همین باشد. ما شهرستانی‌ها در سال بی‌صبرانه منتظر جشنواره فیلم کوتاه هستیم و احساس می‌کنیم تنها پناهگاه امن ما برای نمایش فیلم‌هایی که می‌سازیم این جشنواره است.

کارگردان فیلم "سنگ" درباره وظیفه دفتر انجمن سینمای جوان در بوشهر توضیح داد: انجمن سینمای جوان بوشهر از ستاد مرکزی تبعیت می‌کند. ما در این دفتر علاوه بر بحث آموزش فیلمسازی و عکاسی جلسات نقد و بررسی آثار فیلمسازان بوشهر را داریم. علاوه بر این فیلم‌‌هایی از فیلمسازان شهرهای دیگر هم نمایش می‌دهیم که امکان مقایسه برای بچه‌های بوشهری به وجود بیاید. همچنین چند ماهی است که سینما شاهد در یکی از مناطق شهر بوشهر با رایزنی‌های انجام شده به نمایش فیلم کوتاه اختصاص پیدا کرده است.

فائقیان همچنین یادآور شد: علاوه بر سالن شاهد بوشهر، حوزه هنری هم سالنی به نمایش فیلم کوتاه اختصاص داده است که با ما همکاری می‌کنند. این دو سالن فعلا به صورت رایگان پذیرای علاقه مندان فیلم کوتاه هستند اما به محض اینکه فرهنگ فیلم کوتاه را جا بیندازیم سعی می‌کنیم با قیمت پایین، بلیت فروشی هم داشته باشیم. بحث تولید و نمایش فیلم در بوشهر بسیار داغ است و خیلی از فیلمسازان جوان بوشهر با دیدن موفقیت کسانی چون داریوش غریب زاده در عرصه‌های مختلف بین‌المللی انگیزه می‌گیرند.

وی در ادامه افزود: در اینکه علاقه بچه‌های جنوب به فیلمسازی و عکاسی زیاد است شکی نیست اما در کنار این مساله توانایی کار گروهی را می‌توانیم از دلالیل موففیت دفتر انجمن سینمای جوان بوشهر بدانیم. مثلا اگر قرار باشد فیلمی در این منطقه کلید بخورد همه فیلمسازان با همکاری هم این فیلم را می‌سازند و آثار تولید شده متعلق به یک کارگردان نیست.

کارگردان فیلم "محرم راز" با اشاره به فصل خاص فیلمسازی در جنوب کشور عنوان کرد: جنوب فصل خاصی برای فیلمسازی دارد. در تمام شهرهای جنوبی مثل بندرعباس و خوزستان اگر فیلمسازان بتوانند گرمای هوا را تحمل کنند دوربین‌ها نمی‌توانند شرجی بودن هوا را تاب بیاورند و به همین دلیل تصاویری ثبت نمی‌شود. اواخر مهر تا اردیبهشت زمان مناسبی برای ساخت فیلم در جنوب کشور است و خارج از این زمان دوربین‌ها در هوای آزاد قفل می‌کنند.

کریم فائقیان فیلمسازی را از سال 1370 در بوشهر آغاز کرد. از اواخر سال 70 وارد انجمن سینمای جوان شد و از سال 76 تا کنون سرپرستی انجمن سینمای جوان بوشهر را عهده دارد شده است. از آثار کوتاه او می‌توان به فیلم‌های "محرم راز"، "سنگ"، "دم دم سحری"، "کوچه آلبالو"، "صبحی که ستاره چید" و "تولد یک گلوله" اشاره کرد. به پاس 13 سال فعالیت در انجمن سینمای جوان بوشهر و تفاوت این دفتر با سایر دفاتر استان‌ها در تولید و ارج نهادن به فیلم کوتاه، در جشنواره بیست و هفتم فیلم کوتاه تهران از این فیلمساز جوان تقدیر شد.