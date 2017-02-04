حمیده ماحوزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کشف استعدادهای هنرمندان، برگزاری جشنواره‌ها و برنامه‌های مختلف هنری و کمک به رشد و خلق آثار فاخر هنرمندان از جمله وظایف اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

وی افزود: در سال‌های اخیر جشنواره‌ها و برنامه‌های خوبی در این راستا توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شده است که منجر به موفقیت‌های هنرمندان استان در سطح کشور شده است.

موفقیت بازیگر بوشهری در تئاتر فجر

مدیرکل اداره فرهنگ و ارسال اسلامی استان بوشهر با تبریک به امین چاهشوری بازیگر بوشهری تئاتر عنوان کرد: پس از سال‌ها غیبت هنرمندان بوشهری در بین افراد تقدیر شده جشنواره بین‌المللی فجر، امسال از هنرمند بوشهری در زمینه بازیگری مرد تقدیر شد.

ماحوزی از اکران فیلم‌های جشنواره فجر ۹۵ همزمان با پایتخت در بوشهر خبر داد و گفت: این اتفاق برای بار سوم است که در استان برای عموم مردم استان فیلم‌های جشنواره فجر به صورت همزمان برگزار می شود.

تجهیز سینما آوینی

وی از مجهز شدن سینما آوینی شهر بوشهر به سیستم دیجیتال خبر داد و خاطرنشان کرد: فیلم‌های جشنواره نیز در این سینما اکران می‌شود.

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر خاطرنشان کرد: اکران این فیلم‌ها از ۱۴ بهمن ماه آغاز و تا ۲۱ بهمن نیز ادامه خواهد داشت.

ماحوزی بیان کرد: در این اکران‌ها تلاش شده فیلم‌های کارگردان‌های بنام راه یافته به جشنواره فجر از جمله مازیار میری، پیمان قاسم خانی، رامبد جوان و همایون اسعدیان اکران شود.

پوشش بیمه‌ای ۳۰۰ نفر از هنرمندان

وی در خصوص فعالیت‌های هنری و فرهنگی این اداره کل در دولت تدبیر و امید عنوان کرد: از جمله فعالیت‌ها می‌توان به ساماندهی تمام انجمن‌های فعال در استان بوشهر و پوشش بیمه‌ای ۳۰۰ نفر از هنرمندان استان بوشهر اشاره کرد.

ماحوزی بیان کرد: در راستای گسترش آموزش‌های فرهنگی و هنری پنج موسسه چند منظوره فرهنگی و ۳۰ موسسه تک منظوره فرهنگی و هنری در استان مجوز دریافت کرده‌اند.

توسعه فعالیت‌های رسانه‌ای در استان

مدیرکل اداره فرهنگ و از شاد اسلامی استان بوشهر ازآغاز به‌کار دو روزنامه در بوشهر در این دولت خبر داد و عنوان کرد: ۲۱ پایگاه خبری و ۱۹ نشریه از جمله فعالیت‌های این اداره کل در حوزه رسانه بوده است.

وی عنوان کرد: تمام تلاش ما این است که در دولت تدبیر و امید با تدابیر اتخاذ شده امید را در دل جوانان و هنرمندان جامعه گسترش دهیم.