مسئولان با فیلمساز بوشهری دیدار کردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری ظهر پنجشنبه در این نشست ضمن تقدیر از عملکرد سازمان مردم نهاد بنیاد رشد و سازندگی بوشهر در حوزه‌های آموزشی، فرهنگی و ورزشی و حمایت از دانش‌آموزان و دانشجویان و همچنین هنرمندان و ورزشکاران استان، برنامه تقدیر از پیشکسوتان حوزه ورزش و فرهنگ و هنر را از جمله اقدامات خوب این سمن دانست.



وی با اشاره به رزومه پربار استاد داریوش غریب‌زاده، وی را معلم سینمای استان بوشهر برشمرد و گفت: غریب‌زاده معلم سینمای بوشهر است.



فرماندار بوشهر ادامه داد و افزود: استاد غریب‌زاده همه زندگی خویش را برای توسعه سینما در سراسر بوشهر صرف کرده است.



وی در پایان با بیان افتخارات متعدد این فیلمساز در جشنواره‌های ملی و بین‌المللی، افزود: باید از تجربیات این استاد و معلم سینما در زمینه تربیت نسل جدید سینمای استان استفاده بهتری شود.



در این نشست جدیدترین فیلم مستند استاد غریب‌زاده با عنوان «آخرین دختر» را پخش و توضیحات لازم توسط این فیلمساز ارائه شد.

