مسئولان با فیلمساز بوشهری دیدار کردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری ظهر پنجشنبه در این نشست ضمن تقدیر از عملکرد سازمان مردم نهاد بنیاد رشد و سازندگی بوشهر در حوزههای آموزشی، فرهنگی و ورزشی و حمایت از دانشآموزان و دانشجویان و همچنین هنرمندان و ورزشکاران استان، برنامه تقدیر از پیشکسوتان حوزه ورزش و فرهنگ و هنر را از جمله اقدامات خوب این سمن دانست.
وی با اشاره به رزومه پربار استاد داریوش غریبزاده، وی را معلم سینمای استان بوشهر برشمرد و گفت: غریبزاده معلم سینمای بوشهر است.
فرماندار بوشهر ادامه داد و افزود: استاد غریبزاده همه زندگی خویش را برای توسعه سینما در سراسر بوشهر صرف کرده است.
وی در پایان با بیان افتخارات متعدد این فیلمساز در جشنوارههای ملی و بینالمللی، افزود: باید از تجربیات این استاد و معلم سینما در زمینه تربیت نسل جدید سینمای استان استفاده بهتری شود.
در این نشست جدیدترین فیلم مستند استاد غریبزاده با عنوان «آخرین دختر» را پخش و توضیحات لازم توسط این فیلمساز ارائه شد.
بوشهر- فرماندار بوشهر به همراه اعضای کمیته فرهنگی ورزشی و سازمان مردم نهاد بنیاد رشد و سازندگی استان بوشهر با فیلمساز برجسته بوشهری دیدار کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری ظهر پنجشنبه در این نشست ضمن تقدیر از عملکرد سازمان مردم نهاد بنیاد رشد و سازندگی بوشهر در حوزههای آموزشی، فرهنگی و ورزشی و حمایت از دانشآموزان و دانشجویان و همچنین هنرمندان و ورزشکاران استان، برنامه تقدیر از پیشکسوتان حوزه ورزش و فرهنگ و هنر را از جمله اقدامات خوب این سمن دانست.
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