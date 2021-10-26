تصویربرداری «مرد مکعبی» به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری فیلم کوتاه «مرد مکعبی» به کارگردانی معراج بهرامی بعد از گذشت سه روز به پایان رسید و به زودی تدوین آن آغاز می شود.

در خلاصه داستان این فیلم کوتاه آمده است: «زندگی مردی با ورود جعبه ای مجهول به خانه کوچکش، دستخوش تغییراتی می شود.»

دیگر عوامل فیلم عبارتند از سرمایه گذاران: معراج بهرامی، محمدشریف فریدون نیا، بازیگر: علیرضا مهران، دستیار یک و برنامه ریز: محمدعلی هاشمی، مدیر تولید: محمدرضا محمودی، منشی صحنه: نرگس امیراصلانی، مدیر تصویربرداری: وحید گلریز، صدابردار: مجید نجاتی، طراح صحنه: سولماز امیرصادقی، دستیار صحنه: محمدرضا آراسته.