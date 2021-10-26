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۴ آبان ۱۴۰۰، ۱۰:۱۱

تصویربرداری «مرد مکعبی» به پایان رسید

تصویربرداری «مرد مکعبی» به پایان رسید

تصویربرداری فیلم کوتاه «مرد مکعبی» به کارگردانی معراج بهرامی به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری فیلم کوتاه «مرد مکعبی» به کارگردانی معراج بهرامی بعد از گذشت سه روز به پایان رسید و به زودی تدوین آن آغاز می شود.

در خلاصه داستان این فیلم کوتاه آمده است: «زندگی مردی با ورود جعبه ای مجهول به خانه کوچکش، دستخوش تغییراتی می شود.»

دیگر عوامل فیلم عبارتند از سرمایه گذاران: معراج بهرامی، محمدشریف فریدون نیا، بازیگر: علیرضا مهران، دستیار یک و برنامه ریز: محمدعلی هاشمی، مدیر تولید: محمدرضا محمودی، منشی صحنه: نرگس امیراصلانی، مدیر تصویربرداری: وحید گلریز، صدابردار: مجید نجاتی، طراح صحنه: سولماز امیرصادقی، دستیار صحنه: محمدرضا آراسته.

کد مطلب 5336143

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