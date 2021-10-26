اختصاص بودجه ۴۵۰۰ میلیاردی به تحقیق و توسعه در ایران خودرو

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از ایکوپرس، علی رحیمی با بیان این که در دو سال اخیر، موضوع تحقیق و توسعه با سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته سرعت یافته و نتایج آن به مرور در حال رخ‌نمایی است، اظهار کرد: ‌ ورود محصول جدید تارا به بازار در تابستان امسال و تولید انبوه مدل اتوماتیک این خودرو در کوتاه‌ترین زمان ممکن که در ابتدای هفته جاری با حضور وزیر صمت صورت گرفت، شاهدی بر این مدعاست.

معاون تحقیقات، طراحی و تکوین محصولات ایران‌خودرو با اشاره به این که طراحی و تولید انبوه تارا ظرف مدت ۱۵ ماهه، جز با کار جهادی و تلاش شبانه‌روزی مدیران و مهندسان ایران خودرو میسر نمی‌شد، تحقیق و توسعه را محور اصلی فعالیت‌های ایران خودرو دانست و افزود: این خودروساز خود را متعهد به ارائه محصولات مدرن و بروز به مشتریان می‌داند و در این زمینه بر اساس نقشه راه توسعه‌ای خود، توانسته دستاوردهای مؤثری را رقم بزند.

وی افزود: علاوه بر طراحی و توسعه تارا دستی و اتوماتیک، انطباق گیربکس اتوماتیک در خانواده دنا با ارائه دنا پلاس اتوماتیک، انطباق گیربکس اتوماتیک جدید در خانواده ٢٠٧ با ارائه ۲۰۷ با گیربکس اتوماتیک شش سرعته، عرضه محصولات با سقف شیشه‌ای و محصولات سورن پلاس و رانا پلاس از دیگر پروژه‌های توسعه محصول ایران‌خودرو است که به مرحله بهره برداری و تولید انبوه رسیده‌اند.

رحیمی، پروژه طراحی و توسعه کراس‌اوور K۱۲۵ را از پروژه‌های مهم ایران خودرو خواند و گفت: طبق برنامه، این محصول در سال آینده به مرحله تولید انبوه خواهد رسید. محصول این پروژه، نخستین کراس‌اوور ایرانی با سطح بالای تجهیزات و امکانات خواهد بود.

وی سرمایه‌گذاری برای تولید خودروی برقی را نیز بخش دیگری از طرح‌های توسعه‌ای ایران خودرو برشمرد و گفت: در زمینه تنوع سبد سوختی محصولات و همچنین کاهش مصرف سوخت، طراحی و توسعه گونه برقی محصولات جدید و پروژه طراحی و توسعه خانواده موتور کم حجم سه استوانه و انطباق این موتور در محصولات فعلی و جدید ایران خودرو را در دستور کار داریم.

رحیمی تصریح کرد: تمامی پروژه‌های توسعه‌ای نیازمند سرمایه‌گذاری بوده که در این زمینه با حمایت‌های مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو بودجه ۴۵۰۰ میلیارد تومانی برای تحقیق و توسعه ظرف دو سال اخیر اختصاص یافته است. این بودجه مستقل از سرمایه گذاری‌های صورت گرفته در شبکه تأمین و قطعه سازان است.