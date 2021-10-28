به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایکوپرس، فرشاد مقیمی، مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در مراسم امضای این تفاهم نامه که در محل ساختمان مرکزی بانک تجارت برگزار شد، با تاکید بر نقش اساسی صنعت خودروسازی در اقتصاد کشور، گفت: ۱۳ تا ۲۰ درصد از ارزش افزوده بخش صنعت متعلق به خودروسازی است که در تولید ناخالص داخلی کشور، نقش قابل توجهی ایفا می‌کند.

وی با اشاره به دستاوردهای ایران خودرو در سال جاری و برنامه‌های توسعه‌ای در حال اجرا، عنوان کرد: خودروی تارا جدیدترین محصول ایران خودرو است که نسخه دستی آن به بازار عرضه شده و اتوماتیک آن نیز در روزهای آینده به بازار عرضه خواهد شد. پروژه‌هایی نظیر خودروی کراس اوور K۱۲۵ و گیربکس شش سرعته نیمه اتوماتیک و اتوماتیک نیز از جمله پروژه‌های در دست اقدام این مجموعه است.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با بیان اینکه تارا و محصولات آتی این خودروساز به ویژه خودروی کراس‌اوور K۱۲۵ که در سال آینده به مرحله تولید انبوه می‌رسد، با برخورداری از استانداردهای ۸۵ گانه، قابلیت صادرات به کشورهای همسایه و بازارهای اروپایی را دارد، یادآور شد: در شش ماه نخست امسال شاهد رشد ۶.۵ برابری صادرات محصولات ایران خودرو نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ بوده ایم.

وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری و رئیس جمهور مبنی بر حمایت از تولید داخل و نهضت داخلی‌سازی، بر لزوم حمایت مجموعه بانکی کشور از این مهم تاکید کرد.

مقیمی با بیان این‌که بالغ بر هشت هزار میلیارد تومان پروژه در دست اجرا داریم، خاطرنشان کرد: به سرانجام رساندن این پروژه‌ها، نیازمند حمایت مجموعه بانک تجارت است تا به بهترین شکل ممکن به ثمر رسیده و در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری، از خروج حجم بالای ارز از کشور جلوگیری کند. این پروژه‌ها در کنار داخلی سازی و کمک به مجموعه خودروسازان، دارای نرخ بالای بازدهی سرمایه است.

وی با اشاره به همکاری بیش از ۶۰ درصد مجموعه قطعه سازان ایران خودرو با بانک تجارت، گفت: گردش مالی ۲۲ هزار میلیارد تومانی در شش ماهه نخست امسال است، حاصل این همکاری گسترده است.

در ادامه، مدیرعامل بانک تجارت، ایران خودرو را از مجموعه‌های معظم و تعیین کننده در صنعت کشور دانست و گفت: بانک تجارت از گذشته بانک عامل این خودروساز محسوب می شده و عمر این همکاری قریب به ۵۰ سال است.

هادی اخلاقی با بیان این‌که بانک تجارت می‌تواند با توجه به ظرفیت‌های موجود، در قالب نگاهی ملی، از نهضت ساخت داخل ایران خودرو و قطعه سازان و پروژه‌های مرتبط با این امر حمایت کند، اظهار امیدواری کرد: در سطح روابط خارجی و صادرات نیز، چه به صورت ارزی و چه به صورت ریالی و شیوه‌های جدید اعطای تسهیلات، یاری گر ایران خودرو باشیم.

وی ضمن بیان این‌که امیدواریم با امضای این تفاهم نامه، سطح همکاری‌های این دو مجموعه بیش از پیش افزایش یابد، تصریح کرد: اگر برند بانک تجارت به عنوان یک پشتیبان و حامی، در کنار تولیدات و محصولات ایران‌خودرو قرار گیرد اقدام ارزشمندی است.

گفتنی است، تفاهم نامه سه جانبه، امروز به امضای مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، عادل پیرمحمدی مدیرعامل ساپکو و مدیرعامل بانک تجارت رسید.