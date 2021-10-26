امیر قطر با ولیعهد سعودی دیدار و گفتگو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی قطر (قنا)، «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی با «تمیم بن حمد آل ثانی» امیر قطر دیدار و گفتگو کرد. دیدار میان سران ارشد قطر و عربستان در شهر ریاض برگزار شد.

بر اساس این گزارش، این دیدار در هتل «ریتز کارلتون» واقع در شهر ریاض انجام شده است. سران عربستان سعودی و قطر در جریان دیدار مذکور در خصوص آخرین تحولات منطقه با یکدیگر رایزنی کردند.

طبق اعلام خبرگزاری رسمی قطر، مقامات دوحه و ریاض در این دیدار در خصوص روابط دوجانبه و راهکارهای ازسرگیری مناسبات در عرصه های مختلف به بحث و تبادل نظر پرداختند.

پس از پایان دیدار مذکور، تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر یک پست توئیتری منتشر کرد. وی در این پست توئیتری آورده است: دوحه از اقدام مشترک عربی و طرح‌های بین‌المللی برای مقابله با تغییرات آب و هوایی و حفظ محیط زیست حمایت می‌کند.