ساخت و ساز غیرمجاز دغدغه‌ جدی شورای شهر تبریز است

فریدون بابایی اقدم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از زمان اعلام نتایج شورا جلسات غیررسمی شروع شده و یک سری دغدغههای مطرح در سطح شهر مورد بررسی قرار گرفت؛ از زمان آغاز بکار رسمی شورای شهر یکی از مهمترین اقدامات انجام گرفته انتخاب شهردار بود که پروسه نسبتاً زمان بری داشت؛ در مدت انتخاب شهردار برنامههایی در شهر به واسطه سرپرست شهرداری انجام پذیرفت.
وی ضمن اشاره به اینکه، شورای شهر یک دستگاه اجرایی نیست و یک دستگاه سیاست گذار و نظارتی است ادامه داد: سیاست شورای شهر تبریز بر این است که برنامههای مطلوبی که گزینههای پیشنهادی برای شهردار شدن ارائه داده بودند در جهت پیشرفت شهر مورد استفاده قرار بگیرد؛ هرچند بخش عمدهای از تمرکز شورا بر مجموعه شهرداری و بودجه نویسی است ولی علاوه بر این بخش قابل توجهی از مدت زمان شروع شورا در قالب کمیسیونها، لوایح و طرحهای شورا و شهرداری بوده است.
بابایی اقدم با تاکید به اینکه کمیسیونها با قدرت در حال فعالیت هستند، بیان کرد: موضوعات مورد بررسی در کمیسیونها متفاوت است، ضمن بررسی یک سری پروندههای ارجاعی و لوایح، کمیسیون در صورت صلاحدید یک سری مسائل مهم شهری را در دستور کار قرار میدهند.
عضو شورای کلانشهر تبریز افزود: در کمیسیون عمران تداوم طرحهایی که در دورههای قبلی انجام داده بودیم را پیگیری میکنیم، طرحهای توسعه شهری، ساخت و ساز غیرمجاز از دغدغههایی است که به صورت جدی در کمیسیون عمران مورد بررسی قرار میدهیم.
بابایی اقدم تصریح کرد: یکی از اصلی ترین موضوعاتی که برایمان دغدغه است، بحث حاشیه نشینی است، در تدارک این هستیم که علاوه بر استفاده از ظرفیتهای شهری و شهرداری در ساماندهی حاشیه نشینان تبریز به ویژه در مناطق پرخطر و با توجه به شعار دولت، در حوزه ساخت واحد مسکونی که بخش عمده ۴میلیون مسکن در شهرهای جدید خواهد بود، تاکیدمان بر این است که بتوانیم ظرفیت قابل توجهی را از دولت برای حل مشکل حاشیه نشینی تبریز اخذ کنیم.
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