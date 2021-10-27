سید هادی هاشم‌آبادی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در شهرهایی چون طبس نیاز به ایستگاه سنجش کیفیت هوا داریم، اظهار کرد: یکی از دلایلی که باعث می‌شود نتوانیم ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوا در خراسان‌جنوبی را افزایش دهیم بی شک مباحث اعتباری است.

رئیس اداره پایش و آزمایشگاه‌های حفاظت محیط زیست خراسان‌جنوبی بیان‌کرد: خرید، نصب و راهبری ایستگاه‌های هزینه‌های میلیاردی زیادی را می‌طلبد که تنها از عهده یک سازمان برنمی‌آید و باید با همکاری نهادهایی که در این زمینه‌ها فعالیت دارند، موضوع را پیگیری کرد.

هاشم آبادی با اشاره به اینکه این ایستگاه‌ها وارداتی هستند و نمی‌توان قیمت دقیقی را برای خرید آن فعلاً تعیین کرد، گفت: در حال حاضر دو ایستگاه سنجش کیفیت هوا در بیرجند، یک ایستگاه در نهبندان، یک ایستگاه در سرایان و یک ایستگاه نیز در شهر حاجی آباد زیرکوه وجود دارد.

وی بیان‌کرد: بر اساس داده‌های این ایستگاه‌ها در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ تعداد روزهای ناسالم در بیرجند ۱۳ روز، نهبندان ۳۸ روز، شهر حاجی آباد زیرکوه ۹ روز و سرایان ۲۶ روز بوده است که به طور کلی و در مجموع نسبت به مدت مشابه در سال قبل افزایش داشته است.

رئیس اداره پایش و آزمایشگاه‌های حفاظت محیط زیست خراسان‌جنوبی با بیان اینکه اقلیم نهبندان و تحت تأثیر قرار گرفتن از بادهای ۱۲۰ روزه موجب شده است که تعداد روزهای ناسالم آن از نظر کیفیت هوا زیادتر از برخی از شهرهای خراسان‌جنوبی باشد، گفت: پایین بودن میانگین بارندگی در نهبندان نیز بر این موضوع تأثیر گذاشته است.

هاشم آبادی افزود: البته نهبندان هر چند نسبت به سایر ایستگاه‌ها روزهای ناسالم بیشتری داشته است ولی در مقایسه با سال قبل تغییر چندانی نداشته است.

وی درباره چرایی تعداد افزایش روزهای ناسالم در خراسان‌جنوبی از نظر کیفیت هوا اظهار کرد: به نظر من یکی از مهمترین مؤلفه‌ها بحث کاهش بارندگی در سال ۹۹ بوده است که تأثیر خود در وضعیت کیفیت هوا در نیمه نخست امسال نشان داده است.

رئیس اداره پایش و آزمایشگاه‌های حفاظت محیط زیست خراسان‌جنوبی ادامه‌داد: کاهش بارندگی موجب کاهش پوشش گیاهی، گسست خاک و … شود که همه این موارد در ناسالم شدن کیفیت هوا تأثیرگذار است و حتی در دراز مدت می‌تواند کانون‌های فرسایش بادی را افزایش دهد.