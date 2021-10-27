مشکل آب شرب و راه دسترسی روستاییان با فوریت حل شود

به گزارش خبرنگار مهر، صدیف بدری ظهر چهارشنبه در بازدید از روستاهای کلندرق، علی کمر، بویاخچلی، هشنه و مسجدمحله شهرستان نمین با اشاره به وضعیت نامناسب راه اصلی دسترسی به مرکز شهرستان نمین اظهار کرد: مشکل آب آشامیدنی روستاییان در منطقه نمین هر چه سریع‌تر باید حل شود.

وی افزود: اهالی روستاها از معادن سنگی که در این روستاها توسط بخش خصوصی ایجاد شده گلایه مند هستند در رفت و آمدی که دارند راه‌ها را از بین می‌برند با ایجاد گردو خاک، مشکلات زیست محیطی برای اهالی و دامداران ایجاد می‌کنند.

بدری تصریح کرد: یکی از خواسته‌های به حق مردم روستا عمران روستایی و آسفالت معابر است تلاش خواهیم کرد در بودجه سال آینده اقداماتی صورت گیرد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: در سال جاری از محل اعتبارات ملی برای راه‌های روستایی مبالغ خوبی در نظر گرفته شده است و در بودجه ۱۴۰۱ ادامه خواهد داشت تا امکانات زیر بنایی روستاییان افزایش یابد.

دبیر کمیسیون جهش تولید بیان کرد: بنیاد مسکن با همکاری فرمانداری شهرستان نمین برنامه‌ریزی کنند برای این روستاها شن‌ریزی کرده و کارهایی که لازم است انجام گیرد.