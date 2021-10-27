«مریم اردبیلی» مشاور امور بانوان شهرداری تهران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی در حکمی مریم اردبیلی را به عنوان مشاور امور بانوان شهردار تهران انتخاب کرد.

مریم اردبیلی متولد سال ۱۳۵۳ بوده و آینده‌پژوه، پزشک و کارشناس مسائل زنان و خانواده است.

وی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران درس خوانده و علاوه بر طبابت دکترای رشته آینده پژوهی هم دارد و به زبان انگلیسی کاملاً مسلط است و به زبان عربی نیز آشنایی دارد.

برخی از سوابق اجرایی وی عبارت است از:

عضو شورای مرکزی شبکه تشکل‌های غیر دولتی زنان جمهوری اسلامی ایران (بالغ بر یک‌هزار NGO)

نماینده سازمان‌های غیردولتی زنان در اجلاس صلح خاورمیانه

نماینده سازمان‌های مردم نهاد زنان در نشست حقوق بشر ژنو

عضو سازمان مردم نهاد زنان پیرو اهل بیت

عضو سازمان مردم نهاد زنان پژوهشگر مسلمان