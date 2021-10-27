دفترنمایندگی اتاق بازرگانی اصفهان درنایین و خوروبیابانک افتتاح شد

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان در این مراسم الهام آزاد، نماینده مردم نائین و خور و بیابانک در مجلس شورای اسلامی ایجاد دفتر نمایندگی اتاق بازرگانی اصفهان در نائین را تسهیلگر رشد و توسعه اقتصادی شهرستان دانست.

وی با اشاره به رابطه همسوی رشد اقتصادی و رفاه مردم افزود: تسهیلگری در رشد و توسعه اقتصادی، افزایش سطح رفاه زندگی مردم کل کشور را به دنبال خواهد داشت.

در ابتدای این مراسم نیز بهنام ابراهیمی، جانشین دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان ایجاد دفتر نمایندگی پارلمان بخش خصوصی اصفهان در مناطق و شهرستان‌های مختلف را در مطالبه حقوق فعالان اقتصادی در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بسیار حائز اهمیت دانست. وی دفاتر نمایندگی اتاق بازرگانی را چشم و بازوی پارلمان بخش خصوصی اصفهان دانست و تاکید کرد شناسایی دقیق دغدغه‌ها و مشکلات فعالان اقتصادی و طراحی خدمات تخصصی هر منطقه تنها از طریق حضور میدانی و مشارکت فعالان اقتصادی امکانپذیر است.

ابراهیمی شبکه سازی میان کلیه اعضا اتاق بازرگانی را از وظایف پارلمان بخش خصوصی اصفهان دانست و تاکید کرد ایجاد دفاتر نمایندگی در شهرستان‌های مختلف با هدف برطرف کردن مشکل بعد مسافتی اتاق با مناطق مختلف و ارتباط مستقیم با صاحبان کسب و کار شکل گرفته است.

جانشین دبیرکل اتاق اصفهان با بیان اینکه اتاق‌های نسل سوم در حوزه مسئولیت اجتماعی نیز به ایفای نقش می‌پردازند، تصریح کرد: با ایجاد دفاتر منطقه‌ای می‌توان مردم شهرستان‌های مختلف را از مشارکت فعالان اقتصادی در حوزه مسئولیت اجتماعی منتفع نمود.

وی گفت: کلیه خدماتی که از لحاظ تصمیمات کشوری و اداری وابسته به مرکز نباشد بدون قید و شرط در دفاتر نمایندگی به فعالان اقتصادی ارائه خواهد شد.

ابراهیمی در پایان سخنان خود خواستار همکاری حداکثری فعالان اقتصادی و بدنه اجرایی دفاتر منطقه‌ای شهرستان‌ها برای ایجاد دفاتری درخور و شایسته فعالان اقتصادی این مناطق شد.

در ادامه محمدحسین نصرتی، فرماندار شهرستان نائین نیزبا اشاره به پتانسیل‌های تولید و اقتصادی موجود در این شهرستان، ایجاد این دفتر منطقه‌ای را برکتی برای نائین دانست.

وی با تاکید بر اینکه کلیه دستگاه‌های اجرایی نائین با فعالان اقتصادی این شهرستان همکاری خواهند کرد، افزود: تفویض اختیارات از سوی مراکز استان‌ها به مدیران شهرستان در رفع مشکلات و دغدغه‌های تولیدکنندگان حائز اهمیت بوده و لازم است این موضوع پیگیری شود.

علی محمد آقاجان، مدیر واحد خدمات به اعضا، انجمن‌ها، تشکل‌ها و دفاتر منطقه‌ای اتاق بازرگانی اصفهان نیز رویکرد اصلی دوره نهم اتاق بازرگانی اصفهان را تغییر خدمات انبوه و یکسان به خدمات هدفمند، شخصی سازی شده و خروجی محور به اعضا بیان کرد و افزود: در این راستا دفاتر منطقه‌ای به منظور تسهیل خدمت رسانی، شبکه سازی و تمرکز بر اولویت‌ها و مزیت‌های منطقه ایجاد می‌شود.

وی ابراز امیدواری کرد با همکاری و تعامل مسئولین شهرستان‌ها و فعالان اقتصادی بخش خصوصی این افتتاح نقطه عطفی در رشد و شکوفایی نائین باشد.

در ادامه این مراسم مدیران اجرایی پارلمان بخش خصوصی اصفهان به تشریح خدمات تخصصی واحدهای اتاق بازرگانی اصفهان پرداختند.