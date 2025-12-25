تبادل فضای نمایشگاهی دردستورکار نمایندگی وزارت امورخارجه در اصفهان است

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش خسروی صبح پنجشنبه در دیدار فعالین اقتصادی استان اصفهان با وزیر امور خارجه که در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: یکی از پر تکرارترین جلسات استانداران دیدار با هیأت‌ها، نمایندگان و سفرای خارجی است؛ آفتی که این جلسات دارد تعدد ایده‌ها، طرح‌ها و پیشنهادات است که منجر به عدم پیگیری موارد مطرح شده می‌شود.

وی افزود: در این خصوص مذاکرات متعددی با اتاق بازرگانی، انجمن صادرکنندگان و فعالین اقتصادی انجام شد تا درخواستی قابل پیگیری و با نتیجه‌ای اثربخش در این دیدارها مطرح شود که در این زمینه موضوع "تبادل و تهاتر فضای نمایشگاهی" عنوان شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان ادامه داد: در این زمینه با شرکت نمایشگاهی اصفهان هماهنگی انجام و تفاهم‌نامه‌ای بین شرکت نمایشگاهی اصفهان و شهر هدف تدوین شد؛ این تفاهم‌نامه به سفیران ارمنستان، بلاروس و تاتارستان اعطا گردید و توسط نمایندگی وزارت امور خارجه در اصفهان مورد پیگیری قرار گرفت.

وی تصریح کرد: لازم است نمایندگی وزارت امور خارجه در اصفهان از حمایت کافی به منظور پیگیری و اجرایی نمودن تفاهم‌نامه فوق بهره‌مند شود.