  1. استانها
  2. اصفهان
۴ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۵۶

تبادل فضای نمایشگاهی دردستورکار نمایندگی وزارت امورخارجه در اصفهان است

تبادل فضای نمایشگاهی دردستورکار نمایندگی وزارت امورخارجه در اصفهان است

اصفهان -معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان از پیگیری تبادل و تهاتر فضای نمایشگاهی اصفهان و کشورهای هدف توسط نمایندگی وزارت امور خارجه در اصفهان خبر داد و خواستار حمایت از آن شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش خسروی صبح پنجشنبه در دیدار فعالین اقتصادی استان اصفهان با وزیر امور خارجه که در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: یکی از پر تکرارترین جلسات استانداران دیدار با هیأت‌ها، نمایندگان و سفرای خارجی است؛ آفتی که این جلسات دارد تعدد ایده‌ها، طرح‌ها و پیشنهادات است که منجر به عدم پیگیری موارد مطرح شده می‌شود.

وی افزود: در این خصوص مذاکرات متعددی با اتاق بازرگانی، انجمن صادرکنندگان و فعالین اقتصادی انجام شد تا درخواستی قابل پیگیری و با نتیجه‌ای اثربخش در این دیدارها مطرح شود که در این زمینه موضوع "تبادل و تهاتر فضای نمایشگاهی" عنوان شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان ادامه داد: در این زمینه با شرکت نمایشگاهی اصفهان هماهنگی انجام و تفاهم‌نامه‌ای بین شرکت نمایشگاهی اصفهان و شهر هدف تدوین شد؛ این تفاهم‌نامه به سفیران ارمنستان، بلاروس و تاتارستان اعطا گردید و توسط نمایندگی وزارت امور خارجه در اصفهان مورد پیگیری قرار گرفت.

وی تصریح کرد: لازم است نمایندگی وزارت امور خارجه در اصفهان از حمایت کافی به منظور پیگیری و اجرایی نمودن تفاهم‌نامه فوق بهره‌مند شود.

کد خبر 6701523

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها