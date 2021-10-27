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۵ آبان ۱۴۰۰، ۱۳:۵۴

برنامه هفته نخست لیگ برتر والیبال زنان اعلام شد

برنامه هفته نخست لیگ برتر والیبال زنان اعلام شد

برنامه هفته نخست لیگ برتر زنان سال ۱۴۰۰ ایران اعلام شد که تیم سایپا قهرمان سال گذشته در اولین دیدار خود به مصاف جوانان زرتشتی می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون والیبال، مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر زنان ایران جام «سردار دل‌ها» از روز پنج‌شنبه ۱۳ آبان‌ماه با حضور ۱۰ تیم آغاز می‌شود.

جوانان زرتشتی یزد، سایپا، ذوب‌آهن اصفهان، پیکان، ستارگان فارس، مس رفسنجان، مهرسان، باریج اسانس کاشان، ریف اصفهان و شهرداری ورامین ۱۰ تیم حاضر در این رقابت‌ها هستند.

مرحله مقدماتی لیگ برتر زنان سال ۱۴۰۰ به صورت رفت و برگشت و یک هفته روزهای پنج‌شنبه و یک هفته روزهای دوشنبه و پنج‎شنبه ساعت ۱۶ برگزار می‌‎شود.

برنامه هفته نخست پنج‌شنبه ۱۳ آبان – ساعت ۱۶ به شرح زیر است:

یزد: جوانان زرتشتی یزد – سایپا

اصفهان: ذوب‌آهن اصفهان – مهرسان

تهران: پیکان – باریج اسانس کاشان

شیراز : ستارگان فارس – ریف اصفهان

رفسنجان: مس رفسنجان – شهرداری ورامین

کد مطلب 5337388
ساناز سلیمان آبادی

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