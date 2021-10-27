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۵ آبان ۱۴۰۰، ۱۴:۳۱

رئیس بنیاد مسکن کشور:

بازنگری در قانون تغییر کاربری اراضی الزامی است

بازنگری در قانون تغییر کاربری اراضی الزامی است

بابل- رئیس بنیاد مسکن کشور بازنگری در قانون تغییر کاربری اراضی را برای رفع مشکل مسکن روستائیان و جوانان الزامی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از روستاهای شهرستان بابل با بیان اینکه پیگیر رفع مشکلات مسکن جوانان و روستاییان هستیم، از روستاها به عنوان قطب تولید یاد کرد و گفت: اگر تولیدات روستایی نباشد دچار وابستگی خواهیم شد.

وی با بیان اینکه روستاییان باید بدون دغدغه به تولیدات بپردازند، افزود: با توجه به شرایط مازندران سختگیری‌هایی در زمینه تغییر کاربری در استان دیده شد ولی باید با حفظ منابع اراضی و غیره برای رفع مشکل مسکن جوانان و روستاییان استان برنامه ریزی کرد.

وی با تاکید بر بازنگری در قانون تغییر کاربری یادآور شد: باید با حل مشکل مسکن جوانان زمینه را برای جلوگیری از مهاجرت به شهر و توسعه تولیدات فراهم کرد.

نیکزاد خواستار ایجاد ستاد و کارگروهی برای رفع مشکلات فراروی طرح‌های هادی روستایی شد.

مهدی سعادتی نماینده مردم بابل در مجلس نیز با بیان اینکه نرخ بهره برداری طرح هادی در بابل ۲۴ درصد است، میزان آن را در کشور و استان به ترتیب ۸۰ و ۴۶ درصد ذکر کرد.

وی با اشاره به عقب ماندگی شهرستان در زمینه بهره مندی از طرح‌های هادی گفت: در حال حاضر ۲۲۰ روستای شهرستان از داشت طرح محروم هستند و و این درحالی که طرح هادی ۳۵۲ روستای استان تهیه شده است.

کد مطلب 5337431

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