موفقیت کیش در گرو جلب رضایتمندی ذینفعان جزیره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، سعید محمد مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی در دوازدهمین شورای معاونین و مدیران سازمان منطقه آزاد کیش که در سالن خلیج فارس مرکز همایش های بین المللی کیش برگزار شد؛ بر مولفه ها و شاخص های عملکرد یک سازمان موفق تاکید کرد و گفت: عملکرد مدیران سازمان با شاخص های تعریف شده در حوزه های مربوطه ارزیابی می شود.

سعید محمد خاطر نشان کرد: متاسفانه برای ارزیابی مدیران مناطق آزاد به شاخص های اصلی توجه نشده است.

وی با بیان این که شایعه ای مبنی بر این که مناطق آزاد به محل قاچاق و واردات تبدیل شده است، اظهار داشت: باید واقع بینانه برای مناطق آزاد در حوزه های مختلف راهبردی تعریف شود.

مشاور رئیس جمهور در ادامه سخنان خود افزود: امروز دولت، نمایندگان مجلس، پرسنل فعال در حوزه های مختلف و مردم به عنوان هموندان و ذینفعان هستند و دیدگاه آنان بر عملکرد ما از اهمیت بالایی برخوردار است.

سعید محمد تصریح کرد: در حوزه مدیریتی خود باید به گونه ای عمل کنیم که برقراری ارتباط موثر با مردم سرلوحه تمام مدیران باشد چرا که در جایگاه حاکمیتی با زندگی مردم ارتباط مستقیم دارید.

محمد با اشاره به این که برگزاری این جلسات آغاز خوبی برای شناسایی مشکلات و تامین نیازمندی های منطقه آزاد است، گفت: منطقه آزاد کیش به عنوان قطب گردشگری نخستین ابزاری که در اختیار دارد شرکت کیش ایر است از این رو می تواند در حوزه های دهکده سلامت، توریسم ورزشی، کشاورزی و .. گام های موثری برای توسعه و پیشرفت جزیره بردارد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی با تاکید بر این مهم که فضای اقتصادی باید عادلانه باشد براهمیت راه اندازی سامانه شفافیت در کیش اشاره داشت و افزود: راه اندازی سامانه سمباد پل ارتباطی مردم با دبیرخانه است و اقشار مختلف جامعه در مناطق آزاد می توانند نسبت به ارسال مشکلات، پیشنهادات، انتقادات خود به دبیرخانه اقدام کنند.

سعید محمد اظهار داشت: تا کنون ۱۰۰ فرصت سرمایه گذاری در مناطق آزاد شناسایی و در پورتال دبیرخانه برای فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران نمایه سازی شده است.

محمد در ابطه با شفاف سازی اقدامات و اجتناب از تصمیم گیری ها در اتاق های در بسته گفت: باید فضای فعالیت های اقتصادی، گردشگری و سرمایه گذاری عادلانه باشد و این مهم سرلوحه کارها قرار گیرد.

گفتنی است در دوازدهمین جلسه معاونین و مدیران سازمان منطقه آزاد کیش، جعفر آهنگران رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، معاونین و مدیران سازمان، حجتی رئیس سازمان حراست کل کشور، هیات همراه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد حضور داشتند.