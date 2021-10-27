ورود کاروان نظامی جدید ترکیه به ادلب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سانا، ارتش ترکیه، کاروان نظامی جدیدی متشکل از ده ها خودروی حامل سلاح، مهمات و مواد لجستیکی وارد حومه ادلب کرد.

منابع محلی و رسانه ای اعلام کردند: یک کاروان متعلق به نیروهای نظامی ترکیه متشکل از ۲۰۰ خودرو از طریق گذرگاه غیرقانونی خربه الجوز وارد خاک سوریه شد و به سمت حومه غرب استان ادلب و جبل الزاویه در شمال غرب استان حرکت کرد.

نیروهای ترکیه ای روز گذشته نیز تجهیزات نظامی جدیدی شامل خودرو، خودروهای زرهی و نفربر، اسلحه و کمک های لجستیکی وارد سوریه کردند.

اخیرا پارلمان ترکیه با اکثریت آرا تمدید مجوز اعزام نیروی نظامی به عراق و سوریه برای انجام عملیات برون مرزی به مدت دو سال دیگر را به تصویب رساند.