به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد جهان‌بین عصر چهارشنبه در مراسم معارفه رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل اظهار کرد: در مسیر تغییر و تحولات نباید دغدغه و نگرانی وجود داشته باشد چرا که عهده‌داری مسئولیت وارد شدن به مسابقه‌ای است که باید با نهایت تلاش و کوشش در جهت خدمت به مردم سعی وافری انجام داد.

وی تصریح کرد: ما باید در پیشگاه الهی و ابدیت از مسئولیتی که عهده‌دار شدیم پاسخگو باشیم و از همین رو گرفتن مسئولیت کار خطیر و بسیار سنگین است.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی به وضعیت درآمدی دانشگاه‌ها به ویژه دانشگاه آزاد اسلامی اشاره کرد و گفت: ما نمی‌توانیم با فروش زمین و یا برخی دیگر از اقدامات بدهی‌ها و وضعیت مالی خودمان را سر و سامان بدهیم هر چند که هیئت امنا تاکنون برای فروش زمین به ارزش یک‌هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان مجوز لازم را داده است.

جهان‌بین به تحریم‌های بی‌سابقه و مشکلات معیشتی کم نظیر آحاد جامعه اشاره کرد و افزود: بدون آینده‌نگری کارهایی در دانشگاه آزاد اسلامی انجام شده که امروز تبعات آن را در ضرر و زیان واحدهای دانشگاهی شاهد هستیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: با این اوضاع مالی اگر به فکر راهکارهای جدید در کسب منابع نباشیم قطعاً دو سه سال بیشتر دوام نخواهیم آورد و چاره‌ای جز تغییر رویکرد در حوزه دانشگاهی و مسائل علمی در کشور نداریم.

جهان‌بین به مناعت طبع مدیران سابق و فعلی دانشگاه آزاد اسلامی اشاره کرد و ادامه داد: مناعت طبع، حریت و آزادگی رئیس سابق و فعلی دانشگاه آزاد اسلامی به حدی بوده که به هیچ وجه تماسی با اعضای شورای انتصابات نداشته بلکه با کمال سعه‌صدر مسئولیت‌ها را پذیرفته و یا از گرفتن مسئولیت کناره‌گیری کردند.

وی به سند تحول دانشگاه آزاد اسلامی در پنج محور و چرخش اساسی اشاره کرد و گفت: چرخش اول خارج شدن از آموزش‌های حافظه‌محور به سمت یادگیری عمیق همراه با بسترسازی برای اشتغال با تکیه بر شرکت‌های دانش‌بنیان است که از همین رو دانشگاه آزاد در این زمینه پرچمدار حرکت‌های نوین بوده است.

جهان‌بین با بیان اینکه ۵۰ درصد داوطلبان کنکور امسال انتخاب رشته نکرده‌اند، افزود: جوانان ما دوست ندارند که ۲۴ سال عمر خود را در مسیر علم و دانش سپری کنند در حالی که در نهایت بیکار بوده و بعد از گرفتن مدرک دکترا دنبال شغل بگردند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: بسیاری از صندلی‌های دانشگاه‌های کشوری نیز خالی مانده و حتی برخی از دانشگاه‌های دولتی به گرفتن شهریه از دانشجویان روی آوردند که این منطبق بر اهداف و سیاست‌گذاری‌های آنها نیست.

جهان‌بین اضافه کرد: دولت برای بازگشایی دانشگاه‌ها به یک‌هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در هر ترم احتیاج دارد که با توجه به اینکه توان تأمین این منابع مالی را ندارد به همین خاطر رضایت به بازگشایی دانشگاه‌ها نداشته و راغب به ادامه تعطیلی دانشگاه‌هاست.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی چرخش دوم این دانشگاه را در سند تحول حرکت در مسیر پژوهش‌های کاربردی همراه با کسب منافع و درآمد برای دانشگاه‌ها و کشور توصیف کرد و ادامه داد: دانشگاه آزاد اسلامی هفت میلیارد تومان ضرر و زیان دارد که ۱.۷ دهم میلیارد تومان آن ضرر و زیان خالص است.

وی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: مقالاتی که دردی از مشکلات مردم را درمان نکند، به درد نمی‌خورد و باید چنین پژوهش‌ها و مقالاتی را به دور انداخت.

جهان‌بین تصریح کرد: چرخش سوم دانشگاه خدمات متقابل دانشگاه آزاد به جامعه است که بر همین اساس باید مقوم‌بخش هویت، اصالت و فرهنگ دینی و ارزشی باشد که در این راستا فعالیت‌های متنوعی نیز انجام شده است.

وی چرخش و تحول چهارم این دانشگاه را حرکت از مسیر اقتصاد شهریه‌محور به سمت اقتصاد و کسب درآمدهای پایدار با یادگیری عمیق توصیف کرد و گفت: تعداد دانشجویان دانشگاه آزاد از دو میلیون دانشجو هم اکنون به کمتر از یک میلیون دانشجو رسیده و این وضعیت نشان می‌دهد که ما نمی‌توانیم روی اقتصاد شهریه‌محور تکیه داشته باشیم.

جهان‌بین ضرورت افزایش بهره‌وری را با راهکارهای مناسب به دور از نگاه شهریه‌محور یادآور شد و افزود: متأسفانه وزارت علوم به ۱۵۰ مؤسسه آموزش عالی مجوز داده که رشد قارچ‌گونه این مؤسسات دردی از دردهای کشور را درمان نخواهد کرد.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: ما به هیچ وجه دنبال مدیریت دانشگاه آزاد از مسیر کسب درآمد شهریه نیستیم و این را اهانت به جایگاه علم می‌دانیم و بر این باوریم که باید از راهکارهای درست و صحیح در این زمینه بهره برد.

جهان‌بین حرکت از توسعه کمی به سمت توسعه کیفی با معماری درست و صحیح را از دیگر رویکردهای دانشگاه آزاد برشمرد و اضافه کرد: ۸۰۰ رشته به رشته‌های حرفه‌ای دانشگاه آزاد در مقاطع مختلف افزوده شده که در حوزه‌های مختلف می‌تواند تحول‌آفرین باشد.

معاون دانشگاه آزاد اسلامی به وضعیت دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل اشاره کرد و گفت: باید راه‌اندازی شرکت‌های دانش‌بنیان و تحول در بخش گردشگری سلامت، صنایع غذایی و تبدیلی منجر به درآمدزایی شود.

وی بیان کرد: به سرعت می‌توان ضرر و زیان ۱.۷ دهم میلیارد تومانی دانشگاه آزاد اردبیل را جبران کرده و حتی مقوم سایر مجموعه‌ها بود.

جهان‌بین به ۲۰ نقطه بحرانی دانشگاه آزاد در سطح کشور با تراز مالی منفی اشاره کرد و افزود: باید دانشگاه‌های توانمند و فعال در اقتصاد دانش‌بنیان به سایر مجموعه‌های ضررده کمک کنند تا آنها نیز از این شرایط خارج شوند.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی ضرورت ورود اساتید و دانشجویان را به پروژه‌های دانش‌بنیان یادآور شد و خاطر نشان کرد: امیدواریم رئیس جدید دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل در این زمینه مشارکت و تعامل همه را به فراخوان بگذارد.