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۵ آبان ۱۴۰۰، ۲۱:۴۶

وزارت دفاع روسیه خبر داد؛

تعقیب بمب افکن های روسی توسط جنگنده های نروژ بر فراز قطب شمال

تعقیب بمب افکن های روسی توسط جنگنده های نروژ بر فراز قطب شمال

وزارت دفاع روسیه از تعقیب دو بمب افکن روسی TU-۱۶۰ بر فراز آب‌های دریاهای نروژ و بارنتس توسط جت‌های جنگنده نروژ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت دفاع روسیه از تعقیب دو بمب افکن روسی TU-۱۶۰ بر فراز آب‌های دریاهای نروژ و بارنتس توسط جت‌های جنگنده نروژ خبر داد.

بر اساس این گزارش، وزارت دفاع روسیه همچنین تأیید کرده که بمب افکن‌های روسی در حال انجام یک گشت زنی هشت ساعته بر فراز آب‌های قطب شمال بوده‌اند.

در همین حال، خبرگزاری اینترفکس روسیه نیز با انتشار گزارشی جداگانه به نقل از مقامات وزارت دفاع روسیه اعلام کرد: در مراحل خاصی از مسیر (گشت زنی در آب‌های قطب شمال)، ناوهای موشکی راهبردی روسیه توسط جت‌های جنگنده F-۱۶ نیروی هوایی نروژ دنبال شدند.‌

هنوز جزئیات بیشتری در خصوص این عملیات تعقیب و گریز اعلام نشده است.

کد مطلب 5337743

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