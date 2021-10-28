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۶ آبان ۱۴۰۰، ۱۶:۲۱

تردد در محورهای شمالی روان است

تردد در محورهای شمالی روان است

بر اساس گزارش مرکز مدیریت راه‌های کشور تردد در تمام محورهای شمالی کشور روان گزارش شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز مدیریت راه‌های کشور، آخرین وضعیت محورهای شمالی حاکی از تردد روان در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه و آزادراه قزوین-رشت در هر دو مسیر رفت و برگشت است و این مسیرها فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

بر اساس این گزارش، آزادراه-تهران شمال در مسیر رفت و برگشت تا اطلاع بعدی مسدود است و آزادراه کرج-تهران محدوده گرمدره و محور شهریار-تهران ترافیک سنگین گزارش شده است و شهداد-مهبندان خرم آباد-پل دختر دو محور دارای مسدود شریانی هستند.

همچنین بر اساس تصاویر دریافتی از دوربین‌های نظارتی، سامانه‌های ترددشمار و گشت‌های شعب راهداری سراسر کشور، در حال حاضر به‌استثنای محورهای مسدود و ممنوع مابقی محورهای مواصلاتی کشور باز و تردد در آنها به روال عادی در جریان است.

طی شبانه روز گذشته، براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲ هزار و ۳۲۵ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل چهار درصد افزایش تردد را نشان می‌دهد که سهم وسایل نقلیه سنگین ۱۴.۶ درصد، اوج تردد بین ساعات ۱۷ تا ۱۸ و کمترین تردد بین ساعات ۳ تا ۴ صورت گرفته است.

کد مطلب 5338185

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