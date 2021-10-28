به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای ظهر امروز پنجشنبه در دیدار با اقشار مختلف خوزستان با تأکید بر اینکه استان خوزستان را باید به‌صورت ویژه دید، اظهار کرد: خوزستان تاریخی درخشان و استثنایی دارد و همیشه مدافع دین، حق و حقیقت بوده است و باید مسائل این استان را به‌طور ویژه و فوق‌العاده دید.

رئیس قوه قضائیه ادامه داد: شایسته نیست در برخی از مسائل اولیه مثل محیط زیست، بیکاری، تبعیض‌ها و غیره در خوزستان لنگ باشیم و برای اینکه خوزستان ویژه دیده شود باید مسئولان استان پیش‌قدم باشند و به این مسئله کمک کنند.

وی با بیان اینکه همان‌طور که در بسیاری از امور خوزستان جلودار بوده برای دیده شدن خوزستان نیز مسئولان استان باید جلودار باشند، تصریح کرد: امروز مردم کشور توقع بیشتری از ما دارند زیرا هر سه قوه می‌گویند تابع ولی امر هستند و می‌خواهند خدمت کنند و امیدواریم بتوانیم دست‌به‌دست هم بتوانیم تا مشکلات را مرتفع کنیم.

رئیس قوه قضائیه به مشکلات بنیاد جانبازان و شهدا اشاره کرد و گفت: پیشنهاد کرده‌ایم تا برای بنیاد شهید، جانبازان و ایثارگران یک مجموعه ویژه‌ای ترتیب داده شود تا بخشی از آنچه مربوط به قوه قضائیه می‌شود در دادگاهی خاص بررسی و موضوع توسط یک قاضی رسیدگی شود.

محسنی اژه‌ای اضافه کرد: همچنین پیشنهاد شده تا شورای حل اختلاف ویژه خانواده‌های شهدا و ایثارگران ایجاد و مشکلاتشان در آن بررسی شود تا اگر این خانواده‌ها نسبت به یکدیگر یا افرادی شکایت داشتند در این شوراها بررسی شود؛ همچنین شورا و شوراهایی تشکیل شود تا قبل از ثبت پرونده‌ها در دادگاه‌ها به آنها رسیدگی شود و ما از این کار استقبال می‌کنیم زیرا بسیار خوب و لازم است.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به استفاده از ظرفیت‌های مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد تشریح کرد: ما در تلاش هستیم تا از ظرفیت همه مردمی استفاده کنیم چون نظام ما باید یک نظام مردمی باشد اما این به حرف نیست و باید در عمل محقق شود.

وی با عنوان اینکه بسیاری از مسائل مهم کشور از اول انقلاب تاکنون با کمک مردم حل شده است، گفت: هر زمانی که از کمک مردم استفاده شده مسائل با هزینه کمتری حل شده و اگر دولت به‌تنهایی اقدام کرده یا مشکلات حل نشده و یا با هزینه‌ای بالا مسائل حل شده است.

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر استفاده از ظرفیت طلاب و روحانیون عنوان کرد: پیشنهاد شده که با کمک حوزه و دادگستری استان خوزستان، طلبه‌های مستعد و فاضل را با آموزش‌های فشرده و تخصصی برای امر قضاوت و سایر بخش‌های دستگاه قضا جذب و از ظرفیت آنها استفاده کنیم.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: عزم بر این است که هر سه قوه برای بهتر شدن امور کشور، رفع مشکلات، کم کردن هزینه‌ها و حل مشکلات مردم تلاش می‌کنند.

وی با تأکید بر اینکه ما از همه نقطه نظرات مردم و همه اقشار و پیشنهادات اصلاحی استقبال می‌کنیم، گفت: در خصوص تغییر کاربری اراضی مسئولان باید به زمان خود اقدام کنند و در بحث تغییر کاربری‌ها و ساخت‌وسازهای غیرمجاز ورود کنند؛ آنها باید در ابتدای امر به این مسائل ورود کنند نه اینکه پس از ساخت‌وساز برای تخریب به قوه قضائیه مراجعه کنند زیرا این مسائل چندوجهی است و در ادامه با مشکلاتی مواجه می‌شویم.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه مهم‌ترین مسئله‌ای که در این شرایط به آن نیاز داریم اشتغال و تولید است، تصریح کرد: درصد قابل‌توجهی از جرایم در خوزستان مربوط به افرادی است که به دلیل بیکاری به سرقت‌های خرد و اعتیاد و مواد روی آورده‌اند و همچنین ناهنجاری‌ها در خوزستان مربوط به بیکاری است.

وی با بیان اینکه مسئولان باید به حمایت از تولید بپردازند و اجازه ندهند کارخانه‌ها به تعطیلی کشیده شوند زیرا دشمن به دنبال این مسئله هستند، تأکید کرد؛: در خصوص بحث گرانی و کنترل بازار ما می‌دانیم دولت در تنگنا است و با فشارهای بیرونی و داخلی مواجه است؛ همچنین در بحث کنترل بازار از رؤسای کل دادگستری استان‌ها درخواست شده تا به سازمان تعزیرات کمک کنند تا با افرادی که این زمینه سو استفاده و احتکار می‌کنند و اقلام را با قیمت بالا می‌فروشند، برخورد شود و با کنترل بازار تلاش بشود تا از فشار مردم کاسته خواهد شد.